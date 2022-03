https://mundo.sputniknews.com/20220331/las-razones-por-las-que-mexico-quiere-eliminar-el-horario-de-verano-1123856156.html

Las razones por las que México quiere eliminar el horario de verano

Las razones por las que México quiere eliminar el horario de verano

Aunque fue implementado para ahorrar energía, el horario de verano es cada vez más criticado en México. Sputnik te explica por qué este tema se ha vuelto tan... 31.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-31T20:50+0000

2022-03-31T20:50+0000

2022-03-31T20:55+0000

américa latina

méxico

horario de verano

estados unidos

eeuu

sociedad

medioambiente

andrés manuel lópez obrador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1123497410_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_f9b9f8094cd6c9556c13dc7f64cb32f3.jpg

Desde 1996, los mexicanos deben adelantar una hora sus relojes en el primer domingo de abril para aprovechar mejor la luz solar —que es más intensa y se prolonga más tiempo— y así ahorrar energía eléctrica. Luego, en octubre, durante el otoño, el reloj debe atrasarse para recuperar esa hora. A ese proceso se le conoce como el horario de verano, al cual muchos mexicanos se oponen bajo el argumento de que les roban una hora de sueño, en un país donde las jornadas laborales de ocho horas no siempre se respetan. Desde que fue implementado, el horario de verano fue justificado por el Gobierno de México como una estrategia para no gastar tanta energía, lo cual, dijeron, tendría dos consecuencias favorables: un ahorro de recursos públicos en materia energética y un beneficio directo al medio ambiente al no contribuir al calentamiento global. Sin embargo, son cada vez más los mexicanos que se oponen a esta medida. Uno de ellos es el presidente Andrés Manuel López Obrador. López Obrador aseguró que la Secretaría de Energía de México ya trabajó en un estudio para determinar los efectos reales del horario de verano. Sin embargo, no ofreció más detalles ni dijo cuándo podría presentarse el análisis. "Queremos ver si existen esos ahorros y exponerlo, dar a conocer que sí hay ahorros y comparar si existen esos ahorros con daños que se puedan causar por los cambios de horario", explicó el presidente mexicano, quien también recordó que Estados Unidos está a punto de establecer un solo horario. De hecho, el 25 de marzo pasado, el Senado de Estados Unidos aprobó que el país norteamericano se quedara sólo con el horario de verano. Ahora falta la ratificación de Joe Biden para que la medida entre en vigor. ¿Cuánto se ahorra realmente?En 2017, con base en un costo medio de la energía eléctrica de 1,48 pesos por kilovatio/hora, México ahorró casi 1.332 millones de pesos (unos 80 millones de dólares) gracias al horario de verano, según datos proporcionados en ese momento por la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, en el Congreso de México ya existen iniciativas que demuestran lo contrario. Y peor aún: millones de mexicanos han resultado afectados en su salud y su calidad de vida por los desajustes de horario. El diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, es uno de los principales impulsores de acabar con el horario de verano. Según el diputado, el horario de verano no ha sido suprimido pese a que se han presentado más de 40 iniciativas legislativas. Por el contrario, "han prevalecido los intereses económicos de unos cuantos".Esta postura también ha sido apoyada por la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Olga Luz Espinosa, quien afirma que "el horario de verano no ha influido en el crecimiento del país al estimar que el ahorro de energía traería aumento de la productividad". En 2018, poco antes de que López Obrador asumiera el poder, el Gobierno de México estimó que, con el horario estival, el ahorro en consumo de energía eléctrica se ubicó en 945 gigavatios, una cantidad con la que se podría suministrar electricidad a 592.000 hogares durante un año o alimentar 8,3 millones de lámparas fluorescentes durante todo un día por 12 meses, de acuerdo con datos del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE). Sin embargo, las diferentes iniciativas de reforma presentadas en el Congreso no aportan pruebas de que ese ahorro se vea reflejado en la tarifa que los mexicanos pagan cada dos meses por su servicio de energía eléctrica. Para verificar la eficacia o ineficacia del horario de verano, México tendría que suspender temporalmente la ejecución de esta medida, apunta Eleazar Castro, consultor independiente del sector energético, en una entrevista con El País.En regiones como Europa, Estados Unidos o Canadá el horario de verano puede resultar más eficaz porque tienen menos horas de sol y ahí sí son más perceptibles los ahorros de energía eléctrica, agrega.

https://mundo.sputniknews.com/20220313/cuba-adopta-el-horario-de-verano-y-adelanta-una-hora-sus-relojes-1123027009.html

https://mundo.sputniknews.com/20220331/amlo-eeuu-quiere-invertir-mas-en-la-industria-energetica-de-mexico-por-crisis-en-ucrania-1123842002.html

https://mundo.sputniknews.com/20220121/eeuu-asegura-que-reforma-electrica-de-amlo-podria-obstaculizar-cooperacion-con-mexico-1120625639.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

méxico, horario de verano, estados unidos, eeuu, sociedad, medioambiente, andrés manuel lópez obrador