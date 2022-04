https://mundo.sputniknews.com/20220407/quien-no-quiera-consultas-que-se-vaya-a-un-pais-autoritario-sheinbaum-promueve-revocacion--1124103728.html

"Quien no quiera consultas, que se vaya a un país autoritario": Sheinbaum promueve revocación

"Quien no quiera consultas, que se vaya a un país autoritario": Sheinbaum promueve revocación

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llamó a los ciudadanos a votar el próximo 10 de abril en la consulta de revocación de mandato... 07.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-07T00:20+0000

2022-04-07T00:20+0000

2022-04-07T00:20+0000

américa latina

méxico

claudia sheinbaum

política

andrés manuel lópez obrador

gobierno de méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1120440385_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8795b0f6564f6754987492d78a4658cf.jpg

Pese a la confirmación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de México sobre los actos de propaganda para impulsar la consulta de revocación que el mandatario mexicano y la jefa de Gobierno de la capital han realizado y los cuales están prohibidos, Claudia Sheinbaum hizo caso omiso y volvió a llamar al voto en sus redes sociales. A tan solo cuatro días de que se celebre el ejercicio democrático, Sheinbaum lanzó un mensaje en sus redes sociales en el cual pidió a la ciudadanía participar en la consulta. Pero esto no fue todo, pues también criticó a quienes se oponen a las consultas populares. "Nosotros sí queremos que haya consultas populares, y quien no quiera, que se vaya a un país autoritario", tuiteó la mandataria capitalina junto con un video en donde exhibió a los manifestantes que el domingo pasado se dieron cita en el Monumento a la Revolución para exponer su negativa al Gobierno de López Obrador. En el video posteado por la mandataria capitalina se escucha decir a una mujer que la ciudadanía no va a permitir que se vuelvan cotidianas las consultas populares. "Entonces lo que quieren es un régimen autoritario donde el pueblo no decida", expresó a jefa de Gobierno. Será el próximo domingo 10 de abril cuando más de 93 millones de mexicanos podrán salir a las urnas para decidir si quieren o no que el presidente López Obrador siga al frente del Gobierno de México.

https://mundo.sputniknews.com/20220323/parcial-y-excesivo-revive-el-pleito-entre-sheinbaum-y-el-ine-1123443341.html

https://mundo.sputniknews.com/20220401/otro-reves-del-ine-a-amlo-exige-quitar-propaganda-de-la-consulta-de-revocacion-en-30-estados-1123909634.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, claudia sheinbaum, política, andrés manuel lópez obrador, gobierno de méxico