AMLO ataca al INE por la revocación de mandato: "Está violando la Constitución"

El Instituto Nacional Electoral (INE) está actuando de manera antidemocrática y en contra de la Constitución mexicana al tratar de desincentivar la... 14.03.2022, Sputnik Mundo

"El INE, con todo respeto, sin el ánimo de polemizar, está actuando de manera antidemocrática y están violando la Constitución en la letra y en el espíritu porque no quieren que se sepa de que va a haber una consulta, un ejercicio democrático", acusó el mandatario en su conferencia matutina del 14 de marzo."Es una paradoja: un instituto que debe de promover la democracia está en contra de la democracia, no quieren que nadie se entere para que nadie participe, que es lo que desea el bloque reaccionario y conservador, entonces ellos están tomando partido, no están actuando como demócratas ni como auténticos jueces", valoró López Obrador.Además, calificó de "cínica y lamentable" la postura del árbitro electoral ante la revocación de mandato, que se llevará a cabo el 10 de abril en el país."Imagínense la importancia que tiene el que se pueda llevar a cabo una consulta para que el pueblo decida si quiere que continúe el presidente o que renuncie, es un hecho inédito", agregó el mandatario desde Palacio Nacional.Las acusaciones del presidente se dieron en el contexto de que el INE ha restringido el despliegue de campañas publicitarias que llaman a la ciudadanía a participar en la consulta de revocación, un ejercicio democrático a través del cual los mexicanos podrán elegir si López Obrador continúa o no en el poder. El consejero electoral Ciro Murayama recordó este 14 de marzo que ha ordenado retirar espectaculares que llaman a la revocación de mandato por considerar que fueron pagados con recursos opacos, además de acusar que el financiamiento fue anónimo."Cuando hay dinero oscuro en la política suele deberse a que lo pone quien no debe o se toma de donde no se debe. Al infringir las reglas inhiben la participación ciudadana", consideró Murayama.

