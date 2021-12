https://mundo.sputniknews.com/20211201/asi-va-el-avance-de-las-megaobras-insignia-del-gobierno-de-amlo--1118783455.html

Así va el avance de las megaobras insignia del Gobierno de AMLO

Así va el avance de las megaobras insignia del Gobierno de AMLO

El gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha tenido algunas obras insignia que incluso lo han puesto en la polémica tras elevar estos... 01.12.2021, Sputnik Mundo

Cuando aún ni siquiera asumía su cargo como presidente de México, López Obrador —entonces mandatario electo— organizó su primera consulta ciudadana para definir si el pueblo mexicano quería un nuevo aeropuerto en Texcoco, tal y como lo había planteado el gobierno de Enrique Peña Nieto, o si, mejor, se construía de cero una terminal en Santa Lucía. La ganadora fue la segunda opción. La obra, tal vez la más importante de este gobierno, fue endosada a las Fuerzas Armadas mexicanas las cuales se encargaron de su construcción.Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles De acuerdo con datos oficiales presentados en el portal oficial del Aeropuerto en Santa Lucía, la nueva terminal, la cual operará en conjunto con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el de Toluca, lleva un 82,40% de avance físico. Los datos con corte hasta el 22 de noviembre presentados por la Secretaría de la Defensa Nacional, dependencia encargada de la obra, hasta el momento de han generado más de 135.000 empleos directos para la construcción del aeropuerto. El compromiso de la Sedena y el Gobierno federal es que la obra estará lista para el 21 de marzo de 2022, es decir, le restan alrededor de 110 días para terminar su construcción. Los trabajos más recientes anunciados por la Sedena son trabajos de tendido de concreto de alta resistencia como parte de la estructura y como superficie de rodamiento, la aplicación de pintura en pistas y calles de rodaje, así como la colocación de bases y luminarias para los sistemas de luces. Además, se realiza la construcción de dos torres para los radares de superficies y se inició con la colocación de consolas en la cabina de controladores.Las aerolíneas que ya confirmaron que operarán desde la nueva terminal son Viva Aerobus y Volaris, la cual incluso ya tiene a la venta boletos de vuelos que serán operados desde Santa Lucía. Refinería de Dos BocasHasta el 4 de octubre de 2021, la Refinería de Dos Bocas que se construye en Tabasco y que está a cargo de la Secretaría de Energía liderada por Rocío Nahle, llevaba un 64% de avance físico, según anunció la funcionaria. De octubre de 2020 a octubre de 2021, el avance físico real de la obra pasó a ser del 24% al 64%. según información proporcionada por la misma dependencia. El 26 de noviembre, la Secretaría de Energía informó los últimos avances que corresponden al arribo de equipo a la refinería, específicamente en la planta catalítica. Asimismo, se avanzó en la instalación de equipos mecánicos en la planta de isomerización, además de que la construcción de 39 subestaciones suma ya el 58% de avance. Tren MayaOtra de las obras insignia del gobierno de la llamada Cuarta Transformación es el Tren Maya, un proyecto que abarca los estados de Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Tabasco y Campeche.De acuerdo con información disponible en el Portal de Transparencia, el Tren Maya lleva a apenas una avance real de 23,75%. Aunque la culminación de esta obra se ve lejana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró el pasado 17 de noviembre que "no hay plan B" y que la obra debe estar lista y operando a finales del 2023. De acuerdo con el último reporte de la construcción presentado este 29 de noviembre y correspondiente a las semana 55 de 157 proyectadas para la obra, durante el 2021 se han instalado ya 336.923 durmientes a lo largo de la obra, la cual contará con tres rutas. A la fecha, con la construcción del Tren Maya se han generado 88.210 empleos directos e indirectos y se estima que en 2022 se generen 200.000. Corredor Interoceánico del Istmo de TehuantepecEl proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se compone de cinco tramos y tiene como finalidad la prestación de servicios de administración portuaria que realizan los Puertos de Coatzacoalcos, en Veracruz, y de Salina Cruz, en Oaxaca, así como su interconexión mediante transporte ferroviario. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó este 27 de noviembre que la empresa que operará el corredor es propiedad de la Secretaría de Marina. El proyecto del gobierno incluye puertos, ferrocarriles y parques industriales. "Van estar bajo la custodia de la Secretaría de Marina, para que los bienes del pueblo, de la nación, no se trasladen, no se entreguen a particulares, no se rematen, ya no queremos más privatizaciones, queremos cuidar lo que es de todos los mexicanos", dijo el jefe del Ejecutivo. En septiembre de 2021, el gobierno de Oaxaca informó que los trabajos de la obra sumaban un avance global del 63%.

