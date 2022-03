https://mundo.sputniknews.com/20220315/amlo-se-reune-con-los-gerentes-de-las-refinerias-de-mexico-ante-el-alza-del-petroleo-1123131489.html

AMLO se reúne con los gerentes de las refinerías de México ante el alza del petróleo

AMLO se reúne con los gerentes de las refinerías de México ante el alza del petróleo

Ante el aumento del costo global del barril de petróleo, consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania, el presidente de México, Andrés Manuel López... 15.03.2022, Sputnik Mundo

El mandatario se reunió con los gerentes de las seis refinerías operativas en el país, además de los titulares de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Energía, Octavio Romero Oropeza y Rocío Nahle, respectivamente, para evaluar la estrategia nacional de producción de gasolinas ante el mercado petrolero.En varias ocasiones López Obrador ha reiterado que uno de los objetivos prioritarios de su gobierno es aumentar la capacidad nacional de refinación para alcanzar la soberanía energética, estrategia a la que apunta la adquisición de la refinería de Deer Park, Texas, y la construcción de la planta de Dos Bocas, en Tabasco."La autosuficiencia energética será una realidad y seguirán sin aumento los precios de las gasolinas y del diésel", compartió el mandatario tras el diálogo con los gerentes petroleros, celebrado en Palacio Nacional, sede del poder ejecutivo localizada en el primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de México."Estamos definiendo sobre una estrategia a partir de que está aumentando el precio del crudo y estamos rehabilitando las refinerías para avanzar más en el propósito de la autosuficiencia", declaró en su conferencia matutina de este martes 15 de marzo.Actualmente, las refinerías operan al 76% de su capacidad, sin embargo se busca aumentar todavía más su rendimiento, crecer la producción de gasolina y diésel y moderar la disponibilidad de combustóleo, por lo que es necesaria la modernización de las plantas, explicó el presidente."Esto no sólo es más rentable sino menos contaminación, entonces estamos trabajando en eso, cada gerente de las refinerías tiene su programa, se les está apoyando para que no les falten los recursos para la rehabilitación de plantas", expuso. "Estamos en eso, es como un taller y me toca ahora reunirme con ellos porque me van a entregar sus conclusiones de todo el plan de refinación hasta el 2024", añadió.Además, el mandatario recordó que esta semana celebrará en Minatitlán, Veracruz, la conmemoración de la expropiación petrolera, consolidada el 18 de marzo de 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas.Aledaña al puerto de Coatzacoalcos, la localidad de Minatitlán es un pueblo petrolero histórico de México con un posicionamiento clave ante el Golfo de México."Y los técnicos y los trabajadores mexicanos sacaron adelante la industria petrolera", destacó el mandatario.

