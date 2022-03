https://mundo.sputniknews.com/20220315/la-iniciativa-mexicana-de-divulgacion-de-la-lectura-que-se-niega-a-censurar-a-escritores-rusos-1123129919.html

La iniciativa mexicana de divulgación de la lectura que se niega a censurar a escritores rusos

La iniciativa mexicana de divulgaci贸n de la lectura que se niega a censurar a escritores rusos

La Brigada para Leer en Libertad es una iniciativa cultural que busca fomentar la lectura y la divulgación de la historia de México en las plazas públicas del... 15.03.2022

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara decidi贸 vetar a editoriales rusas de sus estantes como represalia contra el Gobierno de Vlad铆mir Putin por decidir desenvolver una operaci贸n militar especial en Ucrania desde finales de febrero.Ante este escenario, la Brigada asever贸 que no s贸lo no seguir谩 esa iniciativa, sino que record贸 que en sus espacios digitales hay libros digitales para libre descarga de diferentes escritores y escritoras rusas, como Alexandra Kollont谩i, Piotr Kropotkin o Vasili Grossman."Nosotros no vamos a censurar a los autores y autoras rusos. Desde la Brigada creemos que prohibirlos es empobrecer la cultura universal, y es por eso que les hicimos un hilo con sus libros que pueden descargar de manera gratuita desde nuestra web", asent贸 la organizaci贸n promotora de la lectura en su cuenta de Twitter.Sputnik convers贸 con el poeta y divulgador de la historia pol铆tica de la Uni贸n de Rep煤blicas Socialistas Sovi茅ticas (URSS) 脫scar de Pablo, asiduo colaborador de la Brigada para Leer en Libertad, a prop贸sito de esta decisi贸n promotora de la escritura en lengua rusa."Es un absurdo dejar fuera a editoriales rusas""Es un absurdo independientemente de su posici贸n respecto a la guerra, nos parece que es inflamar los prejuicios del chauvinismo contra una naci贸n en particular, en ning煤n caso ayuda a una soluci贸n pac铆fica de los conflictos", acusa en entrevista telef贸nica."Y sucede que en la Brigada para Leer en Libertad tenemos el gusto de tener un cat谩logo ya de decenas, m谩s de 100 t铆tulos de descarga gratuita, entre ellos varios rusos, y pues nos pareci贸 interesante recordar a nuestros lectores que los tenemos disponibles", expone el autor de Sonata para manos sucias.De Pablo subraya que la iniciativa de destacar las firmas rusas disponibles en la Brigada surgi贸 de la colaboradora Daniela Campero.Autores como Georguiy Pl茅janov o Kollont谩i, opina el escritor y divulgador de la participaci贸n de las mujeres en la historia bolchevique, lejos de representar un Estado son exponentes en general de las ideas humanas."Representan una parte indispensable del pensamiento humano para poder, adem谩s, enfrentar las situaciones de crisis que vivimos", argumenta."Los prejuicios son f谩cilmente manipulables"La decisi贸n excluyente de editores rusos de la FIL Guadalajara se sum贸 a la de otras ferias de libro, a la cancelaci贸n de pel铆culas rusas en festivales internacionales de cine, y a la decisi贸n del escritor de best-sellers Stephen King de no renovar sus contratos con editoriales de Rusia, entre otros fen贸menos, un hecho que De Pablo considera que no es nada nuevo."No es nada nuevo, en todas las guerras de la historia la ideolog铆a dominante, los prejuicios de la opini贸n p煤blica son f谩cilmente manipulables contra un pa铆s o una cultura nacional, como se vio, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial", declara."Y m谩s recientemente como cuando George W. Bush dec铆a que hab铆a que llamarle freedom fries a las papas a la francesa, eso todo mundo quiz谩 recuerde ese episodio c贸mico si no fuera tr谩gico, pero a veces lo triste es que la opini贸n p煤blica obedece a los poderosos y se va con la finta del chauvinismo nacional, o sea, de los prejuicios contra una cultura, prejuicios que nada m谩s empobrecen", acusa.Como ejemplo de las contradicciones de esta censura selectiva, expone que se rumora la propuesta de echar atr谩s una serie de televisi贸n basada en el autor de Guerra y paz, Le贸n Tolst贸i."Nos pertenece a todos y en particular a los que odiamos las guerras, entonces es absurdo", dice De Pablo.Mucha literatura ucraniana se escribi贸 en rusoLa Brigada Para Leer en Libertad se describe como un proyecto cultural de fomento a la lectura impulsado por promotores, historiadores y escritores que buscan que el pueblo se aproxime a la historia desde perspectivas alternativas y que pueda apropiarse de ellas.Cuestionado sobre las capacidades de una iniciativa como esta ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, el poeta considera que una sociedad lectora tiene m谩s herramientas para entender su entorno."Por eso distribuimos gratuitamente obras que nos parecen relevantes, de todos los tiempos, de todos los autores, quiero por ejemplo se帽alar en particular que hemos publicado obras del escritor ruso Ili谩 Ehrenburg y del escritor ruso Vasili Grossman, los dos curiosamente nacieron en lo que hoy es Ucrania", destaca."Hist贸ricamente ese pa铆s se constituy贸 con una fuerte poblaci贸n de habla rusa y mucho de su literatura se escribi贸 en ruso, entonces querer prohibirla pues lejos de mostrar solidaridad con Ucrania empobrece lo que entendemos por Ucrania", valora De Pablo.Junto a estos autores, la poeta Anna Ajm谩tova, Isaak B谩bel y el propio Nikol谩i G贸gol, entre otros artistas, nacieron en territorio ucraniano y son al mismo tiempo integrantes del patrimonio cultural del mundo y de la misma Ucrania, considera el divulgador."Y querer de alguna manera excluir sus aportaciones de momento es una tonter铆a que nada m谩s nos empobrece a todos", declara."Comunicaci贸n de ideas es lo que hace falta"Interrogado acerca de la facultad de la literatura ante la crisis (no s贸lo la que se divulga en ediciones digitalizadas por internet, sino la que se escribe, se piensa, se conversa y se comparte), 脫scar De Pablo recuerda que se trata de una herramienta de debate, discusi贸n y aprendizaje."Y el pensamiento, el intercambio de pensamiento, la comunicaci贸n de ideas es lo contrario de la guerra, es lo que hace falta precisamente para entender lo que tenemos en com煤n y solidarizarnos", agrega el autor de El capit谩n Sangrefr铆a.La Brigada para Leer en Libertad, asegura, apuesta a impulsar la literatura como un espacio que fomente la organizaci贸n, la solidaridad, la uni贸n."Un ciudadano que lee es un constructor ideol贸gico, un promotor de utop铆as, la lectura es el gran formador sentimental, la lectura socializa, comparte experiencias e informaciones, los libros nos permiten entender la ra铆z que nos constituye y hacen crecer nuestra conciencia m谩s all谩 del espacio y el tiempo que fundamenta nuestro pasado y presente", expone el sitio web de la iniciativa, por ejemplo."La lectura genera mejores ciudadanos, gracias a los libros aprendemos a creer en lo imposible, a desconfiar de lo evidente, a formar pensamiento cr铆tico, a exigir nuestros derechos, a cumplir con nuestros deberes como ciudadanos", a帽ade.Echar abajo espacios period铆sticos rusosSe dice que la primera baja en todas las guerras es la verdad, asevera 脫scar De Pablo acerca del cierre de espacios informativos a medios rusos como Sputnik y Russia Today (RT) en el marco de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Uni贸n Europea contra Mosc煤 en rechazo a la operaci贸n militar especial que sostiene Putin en territorio ucraniano."Creo que para juzgar mejor qu茅 posici贸n tomar en una guerra hay que conocer todas las opiniones de todas las partes en conflicto y ninguna debe censurar a la otra", matiza.

