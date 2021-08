Seminario de literatura rusa traducida al español cautiva en México y más allá

https://mundo.sputniknews.com/20210825/seminario-de-literatura-rusa-traducida-al-espanol-cautiva-en-mexico-y-mas-alla-1115401590.html

La Cátedra Octavio Paz desarrolla este foro sobre literatura rusa en su contexto histórico y cultural, dijo a Sputnik uno de sus académicos, Alfredo Hermosillo, quien realizó estudios de posgrado en Rusia y doctorado en Literatura comparada por la Universidad del País Vasco con una tesis sobre Nikolái Gógol (1809-1952).Aunque los académicos del seminario son reconocidos especialistas, se trata de una labor de amplia difusión, con participación de estudiosos y traductores.En países como Argentina, Colombia o España hay universidades que ofrecen estudios de literatura rusa, como en Granada, Barcelona y Madrid."Pero en México no hay esos estudios y tratamos de llenar un vacío, porque no se ofrece un curso tan amplio" en la academia mexicana, como el que ofrece la institución donde se formó el poeta mexicano premio Nobel de literatura 1990, que le da nombre a la Cátedra.Hermosillo indicó que el éxito también se explica por la calidad de los académicos y literatos, además de que es "accesible a cualquier estudiante que se conecte de su computadora"."Incluso desde Moscú tenemos algunos seminaristas en español", contó.El estudioso de los novelistas rusos del siglo XIX como León Tolstói (1829-1910), Fiódor Dostoievski (1821-1881), y Antón Chejov (1860-1904), vivió siete años en Moscú, donde trabajó en el Instituto Cervantes y ha traducido casi la obra completa de Gógol, entre otros autores.Conexión de dos mundosPor su parte, María del Mar Gámiz, traductora literaria del ruso al español, comentó a Sputnik que estudió ruso en la Universidad de San Petersburgo."Este seminario nace desde la intención de los traductores de convertirse en puente de dos mundos y dos literaturas, la traducción de literatura rusa al español no tiene muchos años en el mundo hispanoamericano", explicó a la traductora de Vladímir Korolenko (1853-1921), y su correspondencia frustrada con el ucraniano Anatoli V. Lunacharski (1875-1933).Los amantes de la literatura rusa leyeron a Tolstói y Dostoievski en traducciones indirectas del alemán, el francés y el inglés, pero la oferta literaria rusa fue cambiando en la segunda mitad del siglo XX, desde Cuba o España, con traductores mexicanos como el escritor y premio Cervantes, Sergio Pitol (1933-2018).Cuando ambos traductores pensaban que estaban aislados, viviendo su pasión personal por la literatura rusa, ocurrió un encuentro virtuoso en enero de 2020.Entonces pensaron en un seminario de literatura rusa abierto, sin barreras académicas, que abrazó el Colegio de San Ildefonso como generosa plataforma institucional."Estamos sorprendidos por la cantidades de inscritos que tenemos, comenzamos con 110 seminaristas, la mayoría desde México pero tenemos personas conectadas desde Puerto Rico, Colombia Venezuela, Chile, Argentina y España" celebró.La autora también ha traducido obras de Ósip Mandelshtam (1891-1938), Borís Pilniak (1894-1938), Aleksandr Bek (1903-1972), y Vladímir Dal (1981-1872).El seminarioEl seminario es pionero en su ámbito y busca, por primera vez, un curso panorámico de la literatura rusa desde sus inicios hasta nuestros días, con un nutrido grupo de especialistas en investigación, traducción y divulgación en el mundo hispanohablante.El objetivo general es reconocer los géneros, autores y textos más representativos de la literatura rusa, y "reflexionar alrededor de la mediación que representa leer esta literatura en traducción".El panorama crítico recorre la literatura del país eslavo desde sus orígenes hasta la fecha, en traducción al español.La noción del seminario es más amplia que el estudio de los clásicos mencionados, comprende, además, a "una brillante generación de poetas: Blok, Mandelshtam, Ajmátova y Tsvetáieva", entre otros.La literatura rusa sigue produciendo "obras imprescindibles", indica la invitación, como los libros de Víktor Pelevin, Ludmila Petrushévskaia y Svetlana Aleksévich, por citar a unos cuantos entre los más destacados.Las sesiones quedarán grabadas, del 18 de agosto de 2021 al 23 de marzo, 2022 y aún es tiempo de sumarse.

