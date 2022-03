https://mundo.sputniknews.com/20220314/rusia-sanciones-o-dialogo-1123060216.html

Rusia: ¿Sanciones o diálogo?

MOSCÚ (Sputnik) — En enero de 1990 McDonalds aterrizaba en Moscú como el mejor símbolo del inicio de un cambio de época en la URSS de la perestroika. 14.03.2022, Sputnik Mundo

Han pasado más de 30 años y ahora el camino es inverso: la cadena norteamericana de comida rápida anunció el cierre de sus 850 locales y su salida de Rusia. Es una más en una lista inmensa de empresas que han decidido abandonar el mercado ruso ante la operación militar en Ucrania.Rusia ha alcanzado también el triste récord de ser actualmente el país más castigado económicamente del mundo, según informa la plataforma de monitoreo de sanciones Castellum.ai. Entre las más de 5.500 restricciones impuestas desde 2014, se incluyen unas 3.600 sanciones aprobadas en solo unos días, desde mediados de febrero.Por primera vez, las sanciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, la inmovilización de las reservas internacionales del Banco Central ruso y, en el caso de países como Estados Unidos y el Reino Unido, el embargo sobre la importación de petróleo ruso.A eso se suma la prohibición de que las compañías aéreas rusas atraviesen el espacio aéreo de la UE y EEUU, lo que hace los vuelos internacionales desde y para Rusia poco menos que imposibles.Las sanciones alcanzan al Fondo de inversión directa, responsable de la distribución internacional de la vacuna Sputnik, o al gasoducto Nord Stream 2, que debía llevar el gas ruso a países de Europa.La estampida ha incluido a grandes firmas de todos los ámbitos, desde Microsoft o Apple, Visa o Mastercard; a Shell, Boeing, Volskwagen, Mercedes Benz, Rolls Royce, Hermès o Swarovski.ConsecuenciasLos rusos comunes se han visto obligados a dejar de amueblar sus casas en Ikea; a no consumir en Starbucks; a eliminar a Zara, Mango y H&M de su ropero, a olvidarse de sus series favoritas en Netflix y a no beber Coca Cola, entre muchísimos otros hábitos que deberán cambiar.El deporte no se ha librado del castigo. Entre las primeras medidas estuvo la de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) de trasladar la final de la Liga de Campeones, programada para el próximo 28 de mayo en la ciudad rusa de San Petersburgo, y la prohibición de participar en competiciones para equipos o deportistas rusos.Le siguieron la cancelación de la Olimpíada Mundial de Ajedrez 2022 en Rusia; así como de eventos de automovilismo, de hockey sobre hielo y la suspensión de deportistas rusos. Incluso a los atletas paralímpicos les cancelaron su participación en los actuales Juegos de Pekín 2022.Hasta los gatos han sido sancionados, al prohibírsele participar en exhibiciones internacionales.No pocos artistas rusos vieron rescindidos sus contratos o presentaciones por el mundo. De la ola de rusofobia no escapó ni el mismísimo Fedor Dostoievski, muerto hace casi siglo y medio, que vio peligrar la realización de un curso sobre su obra en una universidad italiana.Lo cierto es que todo esto a quienes más daña es a los rusos comunes, que han visto cómo en pocos días se reducen sus ingresos y sus ahorros a menos de la mitad por el desplome del rublo y que se encuentran atrapados por la situación.En los próximos tiempos se avizora un aumento drástico del desempleo (solo McDonald's tiene 62.000 trabajadores en el país) y de la inflación. Eso, unido a la posible escasez de determinados productos, las dificultades para cambiar divisas y para viajar, hace que el panorama pinte bastante oscuro para una gran mayoría.Rusia por su parte está confiada en que logrará soportar las sanciones, y en que muchas de ellas tendrán efecto boomerang para los propios países que las imponen.Las políticas de presión no han sido nunca demasiado efectivas para cambiar el color político o el curso de los acontecimientos. No lo han conseguido en más de 60 años en Cuba, ni hicieron a Rusia cambiar de actitud anteriormente respecto a Crimea o Donbás.También es innegable la hipocresía y el doble rasero de muchos que se han sumado a la moda de las sanciones contra Rusia, cuando en ocasiones similares en el pasado que involucraban a la OTAN o Estados Unidos no habían dejado ni de tomarse una Coca Cola.La prioridad ahora debería ser la resolución del conflicto, que depende de Rusia y de Ucrania, pero también de la actitud del resto del mundo, y solo se logrará con negociaciones en lugar de soplar el fuego con armas y presiones extremas.

