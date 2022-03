https://mundo.sputniknews.com/20220303/me-quiero-quedar-en-ucrania-el-mexicano-que-prefiere-estar-en-kiev-que-regresar-a-colima-1122612172.html

"Me quiero quedar en Ucrania": el mexicano que prefiere estar en Kiev que regresar a Colima

"Me quiero quedar en Ucrania": el mexicano que prefiere estar en Kiev que regresar a Colima

Jorge Uriel Zepeda llegó a suelo ucraniano en noviembre de 2021 con todos sus ahorros. No fue una apuesta a ciegas. Siempre fue consciente de que, en cualquier... 03.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-03T22:33+0000

2022-03-03T22:33+0000

2022-03-03T22:33+0000

américa latina

méxico

ucrania

kiev

operación militar especial de rusia en ucrania

rusia

💬 entrevistas

narcotráfico

cjng

guerra contra el narcotráfico en méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1122619570_0:208:1775:1206_1920x0_80_0_0_65909839895248e86bf399dbf1da6bb8.jpg

Una de las primeras preguntas que le hicieron cuando llegó a Kiev fue: "¿Por qué Ucrania?". Él, sin dudarlo, respondió con tres argumentos: es más interesante, más incógnita y más barata que el resto de Europa. Desde muy joven, Jorge Uriel vio casi todas las películas sobre la Segunda Guerra Mundial que tuvo a su alcance. Luego, devoró todo sobre Rusia: la época de los zares, la Revolución de Octubre, la utopía leninista, el régimen de Stalin, la Guerra Fría, la Perestroika y la caída del Muro de Berlín. Asegura que el relato ruso es el que más le interesa. Lo prefiere por sobre el discurso estadounidense, hegemónico ante los ojos occidentales. Cuando se enteró que el conflicto que sólo sucedía en Donbás —la parte oriental de Ucrania que a partir de febrero Rusia reconoció como repúblicas independientes— había avanzado hacia Kiev y otras ciudades, el nerviosismo lo devoró. "Entré en desesperación y fui al supermercado a comprar todo lo que pude. Llevaba unas bolsas bien pesadas", cuenta. Pronto se percató que su actitud acaparadora era excepcional. Fue entonces cuando supo que estaba, según él, en una sociedad acostumbrada al conflicto, tal como lo había visto en sus películas, tal como lo había leído en sus libros. Casi nadie hacía compras de pánico. Se mantenían estoicos frente a los bombardeos y la inminente llegada de las Fuerzas Armadas de Rusia. Antes de que estallara el conflicto entre las fuerzas rusas y el ejército ucraniano, Jorge Uriel tomaba diariamente clases de ucraniano en un colegio interregional donde convivía con compañeros egipcios, marroquíes, argelinos, indios, palestinos y chinos. "Todos ellos ven a Ucrania como un sueño americano. Incluso muchos sólo vienen a trabajar en call centers para hacer llamadas desde Europa hacia América Latina. Aquí viven mejor que allá [en sus países de origen]", afirma el mexicano. Colima tampoco es un paraísoEl caso de Jorge Uriel Zepeda es único. A diferencia de otros mexicanos que viven o visitan esta región europea, él no ha pedido ayuda a la Cancillería para regresar a su país. Sabe que muchos paisanos suyos han logrado escapar de Ucrania a través de Rumania. También sabe que muchos siguen atrapados, bastante molestos con las autoridades mexicanas que no los ayudan a salir. Él prefiere quedarse varado en la guerra. Asegura que una vida en México tampoco le garantiza el éxito, la felicidad o el dinero. Ni siquiera la vida. En Colima —el estado donde nació y creció— la violencia es rutinaria. Cuenta del caso de un amigo asesinado, de otro torturado, de otro degollado. El crimen organizado asedia su tierra desde hace al menos siete años. Antes de cruzar el Atlántico, Jorge Uriel trabajaba para el Gobierno de Colima, en el Instituto de la Juventud. Allí se dio cuenta —todavía más— de la barbarie cotidiana que sucedía en México."Tengo amigos que padecieron la violencia en carne propia cuando trabajé en la administración pública. Hubo un caso específico en la recolección de basura. [Esta persona] estaba haciendo su trabajo y tuvo que esconderse porque quedó en medio de un enfrentamiento. O amigos que están comiendo en un puesto de tacos y les toca escuchar [las balaceras]. No están seguros. La situación es muy complicada", afirma. Aún recuerda cuando Colima, después de Mérida, era la segunda ciudad más pacífica de México. Actualmente es una de las tierras fértiles para el narcotráfico. El puerto de Manzanillo se ha convertido en punto de conexión para el tráfico de drogas. Según reportes de la prensa local y de la fiscalía estatal, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —una de las grupos de la delincuencia organizada más buscados de Estados Unidos— intenta dominar el estado, pero grupos locales se lo impiden. Apenas el 9 de febrero pasado, apareció una narcomanta, presuntamente colocada por integrantes del CJNG, donde se leía: "Ustedes gobierno cuiden a la Gobernadora [Indira Vizcaíno], que le van a querer dar un putazo y echarme la culpa a mi ya que yo no lo quise Aser Por eso se viene una guerra y no solo en la capital en todo el estado de Colima. Porque les voy a quitar todo el estado". Dos días después, aparecieron cadáveres afuera de la Universidad de Colima. También recuerda que, el año pasado, un amigo de su familia fue degollado por una venganza. Lo peor, dice, es que esta persona no tenía nada que ver con el crimen que supuestamente había cometido su familiar. "Fue muy trágico porque esta persona trabajaba, como decimos en México, humildemente. De un día a otro lo secuestraron y después amaneció muerto y con signos de tortura. Lo conocí cuando era pequeño. Sus sobrinos eran mis amigos. Me tocó conocerlo, me hablaba cariñosamente, pegan duro esas noticias. Y hace tres años, en una familia con la que convivía mucho", dice Jorge Uriel Zepeda. "Quiero quedarme para ayudar"Ante los proyectiles que caen sobre Kiev y otras ciudades de Ucrania, este joven mexicano no piensa quedarse inmóvil. Su idea es contribuir a la entrega de ayuda humanitaria a los afectados por el conflicto. Quiere hacerlo a través de brigadas donde colaboren todos, sin importar la nacionalidad. Cuenta que los bombardeos no tienen horario, aunque admite que las noches son las más intensas. Escucha detonaciones muy cerca de su casa e incluso ha sentido las ondas expansivas de las bombas. Cuando suenan las alertas, corre al refugio más cercano: una estación subterránea del metro. Allí, vive escenas que, dice sólo había visto en El Pianista, la película de Roman Polanski. Sin embargo, tampoco considera que el rechazo sea hacia el pueblo ruso, con quien, afirma, los ucranianos guardan vínculos que se palpan en la vida cotidiana: el lenguaje —"aquí es muy común que la gente hable en las dos lenguas en la misma conversación"—, la comida, la arquitectura, las tradiciones, la música. A diferencia de otros visitantes extranjeros, Jorge Uriel reconoce que siempre fue consciente de las tensiones entre los Gobiernos de Putin y Zelenski. Sabía perfectamente de los enfrentamientos armados que casi a diario suceden en la región del Donbás entre las comunidades rusas y las fuerzas ucranianas desde 2014. Aun así, compró un boleto para Ucrania, donde ahora sobrevive con el dinero que le ha enviado su familia. Desconoce su futuro y tampoco parece importarle demasiado. De México sólo extraña a su familia y a un buen taco. Él quiere forjar su historia en Europa del Este.

https://mundo.sputniknews.com/20220225/lo-que-tenemos-es-armas-y-el-apoyo-de-rusia-un-colombiano-en-donetsk-cuenta-su-historia-1122305558.html

https://mundo.sputniknews.com/20220223/cumpla-con-su-pacto-el-narco-amenaza-a-un-gobernador-de-mexico-en-redes-sociales-1122129776.html

méxico

ucrania

kiev

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

méxico, ucrania, kiev, operación militar especial de rusia en ucrania, rusia, 💬 entrevistas, narcotráfico, cjng, guerra contra el narcotráfico en méxico