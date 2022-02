https://mundo.sputniknews.com/20220210/el-ajedrez-te-ayuda-a-entender-que-la-vida-no-es-facil-el-mexicano-que-quiere-triunfar-en-rusia-1121506487.html

"El ajedrez te ayuda a entender que la vida no es fácil": el mexicano que quiere triunfar en Rusia

"El ajedrez te ayuda a entender que la vida no es fácil": el mexicano que quiere triunfar en Rusia

La constancia y la disciplina son dos de los valores que más se inculcan entre quienes practican el ajedrez como forma de vida. Así lo considera Julio Díaz, el... 10.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-10T23:41+0000

2022-02-10T23:41+0000

2022-02-10T23:47+0000

américa latina

méxico

ajedrez

federación internacional de ajedrez (fide)

⚽ deportes

💬 entrevistas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1121510935_0:0:946:532_1920x0_80_0_0_6b8d3abad807c1746de64cb73c124064.png

Si algo han mostrado las redes sociales es que al ser humano le gusta el reconocimiento inmediato. El like como recompensa fácil. El éxito disfrazado de reproducciones y clics. Pero la vida no es así. Esa fue una de las grandes enseñanzas que a Julio Díaz le dejó el deporte mental por excelencia: el ajedrez. En entrevista con Sputnik, este joven mexicano de 27 años considera que ser ajedrecista le ha brindado la oportunidad de resistir ante los cambios y tolerar las frustraciones. Algo que quizá le hubiese sido más complicado aprender si jamás hubiese conocido el tablero. Es justo en la vida real donde Julio se ha encontrado con problemas cotidianos que no se resuelven con estrategias de caballos y peones. Porque aunque ha triunfado en torneos que lo acreditan como el mejor de México —como la Olimpiada Nacional, la Universiada Nacional y el Abierto Mexicano de Ajedrez—, no cuenta con los recursos suficientes para arribar con el nivel óptimo a las Olimpiadas de Rusia 2022. "El ajedrez te enseña a saber que hay muchas cosas que te van a salir mal. Eso es algo que le cuesta trabajo aprender a los jugadores más jóvenes. Ellos buscan la inmediatez, que con leer un libro ya es suficiente para ser bueno. En el ajedrez así ni funcionan las cosas: hay que trabajar mucho para obtener buenos resultados", comparte el mexicano. Si bien la Federación Nacional de Ajedrez de México pagará su viaje y su estancia en Moscú, lo que él necesita es realizar una pretemporada en la que se medirá con algunos de los mejores ajedrecistas de América Latina. Sólo así podrá competir en Europa con los campeones del mundo. Además, necesita pagar los servicios de su entrenador personal. Para lograrlo, Julio Díaz lanzó una campaña en sus redes sociales. Su objetivo: juntar 64.000 pesos (casi 3.200 dólares). Para su sorpresa, lo logró en dos días. Si le hubieran preguntado hace cinco años a qué se debió la velocidad con la que consiguió ayuda, no hubiera tenido respuesta. Pero ahora sí la tiene: Gambito de Dama, la serie de Netflix.En noviembre de 2020, justo cuando la pandemia de COVID-19 estaba por cumplir un año a nivel global, la historia protagonizada por Anya Taylor-Joy se convirtió en la miniserie más vista en la historia de Netflix.Según datos de la plataforma de contenidos por streaming, Gambito de Dama fue vista en 62 millones de hogares en el mundo en tan sólo 28 días desde su estreno. Además, estuvo en la lista de las 10 series más vistas de Netflix en 92 países y llegó a la cima de dicho ranking en Reino Unido, Israel, Sudáfrica y Argentina. Una de las figuras más inspiradoras para el mexicano es el noruego Magnus Carlsen, el campeón mundial de ajedrez. No sólo lo admira por sus enormes capacidades de juego, sino porque es "alguien que hace muy buena difusión del ajedrez y ha cambiado paradigmas". "Se lleva con personalidades del Real Madrid, es modelo, es una persona que hace que el ajedrez sea interesante para muchas personas. Ya no [se tiene el estereotipo] de que es para gente intelectual", dice Díaz. El mexicano lamenta que las condiciones no hayan sido las mismas para todos los ajedrecistas del mundo durante el confinamiento sanitario. En Europa o Asia, dice, los torneos presenciales comenzaron desde antes. En cambio, los jugadores latinoamericanos han estado prácticamente inactivos, asegura. "En formato online sí se activó, pero a nivel competitivo no es lo mismo, no es tan fuerte", sostiene Díaz, quien pertenece a uno de los colegios de ajedrez más reconocidos de México, liderado por el Gran Maestro Internacional Jacob Aagaard. Y aunque tiene la mira puesta en Rusia, este mexicano tiene un plan a largo plazo: consolidar su carrera como divulgador del ajedrez en las redes sociales. Él es diseñador multimedia por la Universidad Anáhuac, trabaja en chess24.com y tiene los conocimientos para lograr su meta.

https://mundo.sputniknews.com/20201222/solo-en-rusia-un-impactante-partido-de-ajedrez-en-el-agua-helada--video-1093914583.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

méxico, ajedrez, federación internacional de ajedrez (fide), ⚽ deportes, 💬 entrevistas