Facebook e Instagram prohíben publicaciones que inciten al asesinato de líderes mundiales

MOSCÚ (Sputnik) — La compañía Meta Platforms Inc. no permitirá la publicación en las redes sociales Facebook e Instagram de mensajes que inciten al asesinato... 14.03.2022, Sputnik Mundo

El vicepresidente de Meta aseguró que la empresa está aclarando su posición para que no se interprete como una justificación de la violencia contra "los rusos en general".A la luz de los acontecimientos en Ucrania, Meta levantó provisionalmente en Facebook e Instagram la prohibición de instar al uso de la violencia contra los militares rusos, pero no contra la población civil de Rusia, según informó anteriormente su portavoz Andy Stone.Según la agencia Reuters, la nueva política permite lanzar llamamientos deseando la muerte a los presidentes de Rusia y Bielorrusia, Vladímir Putin y Alexandr Lukashenko.El 11 de marzo, Clegg anunció que las nuevas políticas de Facebook e Instagram solo se aplicarían en Ucrania y al mismo tiempo, subrayó, Meta "no tolerará la rusofobia ni ningún tipo de discriminación, intimidación o llamadas de violencia contra los rusos en nuestra plataforma".El 4 de marzo el regulador ruso de medios, Roskomnadzor, bloqueó el acceso a la red social Facebook y a partir del 14 de marzo, también restringió el acceso a Instagram.El mandatario ruso anunció el pasado 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.El Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.

