Sí, la receta original de la Coca-Cola llevaba cocaína, pero menos de la que te imaginas

"La historia de la Coca-Cola está bien documentada. La bebida la inventó en 1885 John Pemberton, un farmacéutico de Atlanta, en Georgia, que ideó la fórmula original en el jardín de su casa. La receta de Pemberton contenía cocaína en forma de extracto de la hoja de la coca, de donde viene el término 'coca' de su nombre. El 'cola' se refiere a la nuez de kola, que contiene cafeína", publica el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos.Cuando la bebida más odiada por Cristiano Ronaldo fue inventada, la coca era legal en Estados Unidos. La gente la empleaba en pequeñas cantidades como método terapéutico. Pemberton pensó que era una buena idea. Al principio su presencia en este brebaje representó "un problema de relaciones públicas delicado" para la joven compañía en sus primeros años, según publica Mark Pendergrast en su libro For God, Country and Coca-Cola.Sin embargo, la multinacional nunca ha reconocido que su bebida más popular contuviera dicha droga.Según su autor, John Candler, el nieto del fundador de la empresa Coca-Cola, Asa G. Candler, intentó reescribir la historia negando que la bebida hubiese contenido cocaína. Los propios portavoces de la compañía aseguraron a The New York Times en 1988 que la receta original, elaborada en 1886, incluía cocaína, pero que la droga se había eliminado de la receta justo después del cambio de siglo.La cocaína que contenía la bebida era concretamente ecgonina, un derivado y precursor del extracto de coca, según Snopes, un portal estadounidense dedicado a derribar mitos ampliamente asentados.

