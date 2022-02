https://mundo.sputniknews.com/20220222/estos-cinco-alimentos-pueden-ser-tus-aliados-contra-la-fatiga-1122067179.html

Estos cinco alimentos pueden ser tus aliados contra la fatiga

La mayoría de los alimentos aportan al cuerpo la energía necesaria para su buen funcionamiento, pero hay unos que destacan por los micronutrientes que... 22.02.2022, Sputnik Mundo

estilo de vida

💗 salud

🥚 alimentación

aguacate

plátanos

papa

Ya sea en combinación o por separado, incluir alguno de estos alimentos a tu dieta o al inicio de tu día te ayudarán a mantener un buen nivel de energía a lo largo de tus actividades.Sputnik te presenta algunos de los alimentos que ayudan contra el cansancio y la fatiga.1. AguacateEl aguacate es una de las frutas predilectas para muchos deportistas debido a la alta cantidad de micronutrientes que lo convierten en una fuente natural de energía.Además de contener grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, el aguacate posee una alta cantidad de vitaminas B5, B6, C, E, K, ácido fólico y potasio (un 60% más que un plátano).La vitamina B6 es conocida por evitar la sensación de cansancio y ayuda metabolizar la energía proveniente de los alimentos.2. PlátanoEsta fruta también es una de las más populares para obtener energía por su alto contenido de magnesio, fósforo, ácido fólico, vitamina C y vitamina B6.De acuerdo con especialistas, la combinación de potasio, magnesio y fósforo favorece la recuperación muscular y los impulsos nerviosos, mientras que el potasio mejora la presión arterial y la actividad muscular.3. PapaConocida por ser una buena fuente de carbohidratos, considerados como el combustible del cuerpo y el cerebro, mismos que ayudan a equilibrar los niveles de azúcar.Entre los micronutrientes que contiene este tubérculo está ácido fólico, cobre, hierro, potasio, y vitaminas como C, B1, B3 y B6.Es importante aclarar que, dependiendo del método de cocción, se pueden perder algunas propiedades, por ejemplo, la vitamina C al prepararlas hervidas.4. Frutos secosFrutos secos como las nueces, pistaches, avellanas y almendras son conocidas por ser alimentos ricos en a ácidos grasos que ayudan a mantener estables los niveles de colesterol y proporcionan una buena cantidad de energía.Dependiendo del fruto elegido se pueden obtener micronutrientes como omega 3 y omega 6, así como una buena porción de antioxidantes que también ayuda a evitar que los ácidos grasos saludables no se oxiden.5. AvenaEste cereal es ideal para iniciar el día con mucha energía ya que se trata de un alimento rico en potasio, magnesio, calcio y vitaminas del complejo B.La avena, además de proveer una buena cantidad de fibra, también es rico en antioxidantes como la vitamina E, selenio y polifenoles, los cuales ayudan a reducir la cantidad de colesterol en la sangre.

2022

Noticias

es_ES

