¡No te apresures a tirarla! Los beneficios de la piel de plátano para la salud

No es un secreto que los plátanos son uno de los alimentos más ricos en vitaminas, minerales y fibra. Pero, ¿sabías que su piel también proporciona... 01.02.2022, Sputnik Mundo

Si bien no a muchos les gustan el sabor y la textura de la piel de plátano, por lo que todos estamos acostumbrados a retirar la piel y solo comer la pulpa, en realidad, podría ser muy útil para quienes llevan un estilo de vida saludable.Es tan nutritiva como la pulpaLa piel del plátano es rica en fibra, proteínas, vitaminas B, C y K e importantes antioxidantes como polifenoles y carotenoides, así que no dudes en incluirla en tu dieta.También destaca por sus altas cantidades de minerales como el potasio y el calcio, los cuales no solo fortalecen los huesos y los dientes, sino que también previenen los calambres musculares.Es baja en caloríasLa piel del plátano es un verdadero alimento dietético, pues es baja en calorías. Al mismo tiempo, el interior de la piel posee grandes cantidades de fibra, fundamental para el funcionamiento del sistema digestivo.Si te cuesta comer la piel en su forma pura, simplemente añádela a un batido o una infusión. También puedes utilizarla para preparar panqueques o galletas.Es buena para la piel¿A quién no le gustaría tener una piel radiante y joven? La piel del plátano no solo es una buena fuente de antioxidantes —que protegen a las células de los radicales libres y, por lo tanto, frenan el envejecimiento prematuro—, sino que también puede utilizarse como un cosmético.Simplemente aplica un trozo de la piel sobre las arrugas o el acné y deja reposar hasta que se oxide. Cabe señalar que también es capaz de aliviar los síntomas de la alergia y acelera la cicatrización de quemaduras y heridas gracias a sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias.Regula el azúcar en la sangreLas fibras solubles presentes en la piel de plátano contribuyen a retrasar la absorción de las grasas malas y los azúcares. Si eres diabético, consumir este insólito alimento te ayudará a controlar los niveles de colesterol y glucosa en la sangre.Al mismo tiempo, es importante combinar una dieta equilibrada con un estilo de vida saludable y activo.Blanquea los dientesMuchas personas utilizan la cáscara de plátano para blanquear los dientes de forma natural, y es que contiene ácido salicílico capaz de eliminar parte de la placa dental.Para que tu dentadura vuelva a lucir blanca, simplemente frótate la piel de plátano en los dientes. Este alimento también es rico en magnesio, calcio y potasio, los cuales ayudan a fortalecer el esmalte.

