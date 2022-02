https://mundo.sputniknews.com/20220216/fritas-al-horno-o-hervidas-esta-es-la-preparacion-ideal-de-las-papas--1121728026.html

¿Fritas, al horno o hervidas? Esta es la preparación ideal de las papas

Portadoras de varios nutrientes como la vitamina C, las papas son un alimento accesible, nutritivo y que tiene diversas formas de preparación; sin embargo... 16.02.2022, Sputnik Mundo

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la papa ha sido un alimento que a lo largo de la historia ha jugado un papel fundamental en la primera línea contra la desnutrición y la pobreza alimentaria, esto debido a su accesible producción y precio. Si bien la papa tiene abundantes micronutrientes como la vitamina C, B1, B3, B6, y otros minerales como potasio, fósforo y magnesio, lo cierto es que conservar dichas propiedades depende mucho de su preparación. Frita, hervida o al horno, este tubérculo es delicioso en todas sus presentaciones y aquí te decimos cómo se conservan sus nutrientes en cada una de ellas, de acuerdo con datos de la FAO. Come tus papas... Al horno. De acuerdo con la FAO, la preparación al horno causa una pérdida mayor de vitamina C en comparación a las papas hervidas en agua esto debido a que el horno puede alcanzar una temperatura más elevada que la cocción. Sin embargo, al preparar tus papas al horno, estas pierden menos vitaminas y minerales como folato, ácido pantoténico y riboflavina. La peor forma de consumir papas es fritas, pues al revolcarlas en aceite caliente se produce una gran absorción de grasa y reduce mucho el contenido de minerales y ácido ascórbico.

