Un sencillo truco para recuperar el color del aguacate

Si bien la pulpa marrón no representa ningún peligro para la salud, puede dañar la estética —aunque no el sabor— de un plato.Por suerte, existe un simple método para hacer que la fruta vuelva a lucir verde, como si acabaras de cortarla. Para recuperar el color del aguacate, tienes que hervirlo por unos ocho segundos. ¡Sí, es así de simple!Pero ¿a qué se debe este fenómeno? El secreto radica en la química, explica la divulgadora Elena Sanz en su libro La ciencia del chup chup. Durante el proceso de oxidación, los gases del tejido vegetal forman una especie de capa que enturbia el color verde de los cloroplastos. Por su parte, el agua hirviendo expande los gases y, por consecuencia, "la clorofila se deja ver en todo su esplendor".El curioso truco funciona con cualquier vegetal de color verde, como, por ejemplo, la espinaca.Aquí te contamos cómo puedes evitar que el aguacate se ponga negro. Y esto es lo que pasa con tu cuerpo si comes un aguacate todos los días.

