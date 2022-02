https://mundo.sputniknews.com/20220220/estas-son-las-5-peores-dietas-para-adelgazar-y-una-de-ellas-es-usada-por-jennifer-aniston-1121945691.html

Estas son las 5 peores dietas para adelgazar (y una de ellas es usada por Jennifer Aniston)

Perder peso se ha convertido para muchas personas en el gran premio de la lotería: muchos han escuchado que existe, pero pocos lo han conseguido. Es por eso... 20.02.2022, Sputnik Mundo

Pero la realidad es mucho más compleja y en esta transformación hay cientos de procesos fisiológicos involucrados que pueden acelerar o ralentizar la pérdida de peso.Como cada cuerpo es único, hay estilos de alimentación que mejor se adaptan a las necesidades particulares de cada organismo y al estilo de vida de la persona. Sin embargo, entre las cientos de dietas disponibles, hay algunas que, más allá de ayudar a adelgazar, pueden tener efectos secundarios indeseados.Según los expertos en la materia, hay regímenes alimenticios que prometen rápidos resultados y que ponen en riesgo la salud. Aquí les presentamos una lista con las cinco peores dietas.Dietas con inyecciones (dieta del pinchazo)Un fármaco inyectable es el responsable de que esta dieta sea la número 1 de esta infame lista. Además de los efectos secundarios que puede tener la inyección de un inhibidor del apetito —como obstrucción intestinal, diabetes tipo II, infarto cardiaco o insuficiencia renal—, están los riesgos relacionados con los establecimientos que ofrecen este tratamiento.Muchas veces no tienen los permisos sanitarios necesarios o su personal no está debidamente calificado para colocar estas inyecciones.Dieta de los parchesComo su nombre lo indica, esta dieta no se centra en los alimentos a consumir. El protagonista sin discusión de este régimen son unos parches que prometen hacer perder entre cuatro y ocho kilos al mes.Se suelen colocar en el abdomen, cadera o muslos para atacar la grasa de manera local y activar el metabolismo. Tienen una duración de 24 horas tras las cuales deben ser sustituidos por otros.Además de no tener bases científicas, tiene el mismo riesgo que la dieta anterior, al no ser colocados los parches, en la mayoría de los casos, por profesionales de la salud.Dieta ketoUna de las más famosas en este momento, la dieta keto o cetogénica impone restricciones para el consumo de carbohidratos, al tiempo que se aumenta la ingesta de proteínas y grasas. Promete que se puede perder entre dos y tres kilos a la semana tras entrar en cetosis.Sin embargo, aunque en efecto sí se puede llegar a perder kilos rápidamente, puede tener consecuencias catastróficas en el organismo, desde dolores de cabeza hasta desmineralización ósea, pérdida de masa muscular, mal aliento, hipoglucemia, deshidratación y déficit de micronutrientes.Además, de todas las dietas mencionadas hasta el momento, esta es la primera que debe seguirse siempre bajo una estricta vigilancia médica y por poco tiempo. Incluso es recomendable hacerse controles de laboratorio al comenzar la dieta y al poco tiempo de empezada.Dieta disociada severaUna dieta que no es nueva, pero que cada cierto tiempo se pone de nuevo en moda. Plantea la idea de no mezclar determinados alimentos en la dieta, argumentando que dificulta la digestión. No obstante, los expertos aseguran que es difícil de mantener y es común entre quienes la siguen el efecto rebote.Dieta del bebéUna de las dietas más conocidas entre las estrellas de Hollywood —como Jennifer Aniston o Lady Gaga— promete hacer perder hasta tres kilos semanales. ¿Cómo lo hace? Pues comiendo como un bebé, de allí su nombre. Para ello es necesario comer jugos, purés de frutas y verduras e incluso batidos sustitutivos de comida.A pesar de que este método no limita las calorías, se corre el riesgo de ingerir más de lo necesario porque "no cuentan", mientras que existe el riesgo de no consumir la fibra suficiente para un buen funcionamiento del sistema gastrointestinal.

