La crisis en Ucrania: ¿qué pasó en Donbás y por qué es importante?

Más de 800 violaciones de fuego, ataques con morteros y sirenas de evacuación: así es la nueva fase de la crisis en el este de Ucrania. Las autoproclamadas... 19.02.2022, Sputnik Mundo

Según los términos del alto el fuego en la región Donbás (constituida por las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk), está prohibido realizar disparos, acciones ofensivas, así como el despliegue de armas pesadas en zonas pobladas. Las partes acordaron por última vez volver a cumplir plenamente el alto el fuego en una reunión del grupo de contacto el 22 de diciembre de 2021. Desde entonces no se había registrado ningún bombardeo importante.Hasta hace unos días.¿Cómo empezó la escalada?Suenan las sirenas de evacuaciónCon estos reportes, los líderes de Donetsk y Lugansk instaron el viernes 18 de febrero a la población a evacuar hacia Rusia. Los primeros en salir han sido las mujeres, los niños y las personas mayores. El jefe de la autoproclamada república popular de Donetsk, Denís Pushilin, está convencido de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, "pronto ordenará a los militares que pasen a la ofensiva, para aplicar el plan de invasión del territorio de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk".Asimismo, Pushilin no descarta que "cientos y cientos de miles de personas" sean evacuadas a Rusia en un futuro próximo. Luego de Donetsk, la república aledaña de Lugansk también anunció la evacuación: su jefe, Leonid Pásechnik, pidió a los residentes que se dirigieran al país vecino lo antes posible y a todos los hombres capaces de sostener las armas en sus manos que "defendieran su tierra".La acogida de los refugiados en RusiaLos primeros autobuses con mujeres y niños evacuados de las autoproclamadas repúblicas en Donbás ya han llegado al vecino país. El Ministerio de Situaciones de Emergencias de Rusia dijo que más de 80 autobuses ya han cruzado la frontera de la región de Rostov. Allí ya están preparados para recibir y alojar a los ciudadanos de estas repúblicas.Por su parte, el gobernador de la región rusa de Rostov, Vasili Golubev, ha pedido a Putin que proporcione ayuda de emergencia a la región debido a la imprevista afluencia de refugiados.Según el portavoz del mandatario ruso, Dmitri Peskov, el presidente dio instrucciones de otorgar 10.000 rublos —aproximadamente unos 130 dólares— a cada persona que llegue de Donbás.Además, Putin dio instrucciones al jefe en funciones del Ministerio de Situaciones de Emergencia para que volara a la región "para organizar el trabajo in situ, para crear las condiciones de alojamiento, proporcionar comidas calientes y todo lo necesario, incluida la atención médica".La autoproclamada república de Donetsk no descarta que el número de evacuados sea de "cientos y cientos de miles de personas". De acuerdo con Pushilin, la tarea ahora es "asegurar la evacuación del mayor número de personas posible".La posición de Rusia y UcraniaLas autoridades ucranianas aseguran que no están llevando a cabo operaciones ofensivas en el este del país. Según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valeri Zaluzhni, un escenario militar "ni siquiera se considera", mientras que el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, aseguró que Kiev está plenamente comprometido con "una solución exclusivamente diplomática" y que no se planean acciones militares en el este de Ucrania.Debido a la escalada, Ucrania solicitó una reunión extraordinaria del Grupo de Contacto para la resolución del conflicto en Donbás y del subgrupo de seguridad. Mientras, Donetsk y Lugansk han calificado la iniciativa de inútil, ya que no está respaldada por propuestas reales.El presidente ruso, Vladímir Putin, al comentar la situación en Donbás, lamentó la escalada y volvió a instar a Kiev a sentarse en la mesa de negociaciones con Donbás y acordar medidas para poner fin al conflicto. "Cuanto antes ocurra, mejor", subrayó.Campañas 'fake' de los medios occidentales contra RusiaCabe mencionar que todos los últimos meses, los medios occidentales han hablado de una "inminente" invasión rusa de Ucrania —que por cierto nunca ha ocurrido—. Con los titulares más impactantes, los medios occidentales emprendieron sus campañas alarmistas contra Rusia.El 3 de diciembre, The Washington Post, citando fuentes de la comunidad de inteligencia, informó que 175.000 militares rusos estaban concentrados en la frontera con Ucrania. El 4 de diciembre Associated Press publicó una nota titulada: Los servicios de inteligencia de EEUU revelan que Rusia está planeando una ofensiva en Ucrania.Desde mediados de diciembre hasta finales de enero medios como CNN, Reuters, The Wall Street Journal, The New York Times, Financial Times, BBC, Deutsche Welle y otros, citando "fuentes de inteligencia", publicaron información de que Rusia seguía aumentando su presencia militar cerca de la frontera ucraniana, publicando todo tipo de materiales como pruebas, desde "imágenes de satélite", hasta videos y mapas relevantes.El 17 de febrero de 2022, la CNN informó que, contrariamente a las declaraciones de Moscú, Rusia no estaba reduciendo su presencia militar cerca de la frontera ucraniana y había desplazado a 7.000 soldados más.Bloomberg escribió sobre la invasión rusa de Ucrania como un hecho consumado. La noticia estuvo colgada en el sitio web durante una media hora antes de ser retirada con un comentario sobre un error técnico.El 12 de febrero, Der Spiegel y Politico, citando fuentes internas, anunciaron la posible fecha de la invasión como el 16 de febrero. Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, sugirió que la "invasión" podría comenzar antes de que finalicen los Juegos Olímpicos de Pekín (que terminan el 20 de febrero). Más de 30 países pidieron a sus ciudadanos que abandonaran Ucrania. Luego de que no se produjera la invasión del 15 ni del 16 de febrero, Biden dijo a los periodistas que "podría ocurrir en los próximos días".Las versiones acerca de una invasión rusa a Ucrania, difundidas por la prensa occidental, es un "terrorismo informativo", declaró el canciller ruso, Serguéi Lavrov, quien asimismo afirmó que la tensión en torno a Ucrania "se produce en las mentes y los medios", ante todo, anglosajones.Kiev y sus amigos occidentalesNo tenemos que olvidar que desde principios de 2022 se ha producido un verdadero "desfile de visitas" a Ucrania de los políticos occidentales: el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell; la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Berbock; el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken; el primer ministro británico, Boris Johnson; el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; los ministros de Asuntos Exteriores de Austria, Eslovaquia y Chequia. Mientras, el presidente francés, Emmanuel Macron, viajó a Kiev desde Moscú, donde se entrevistó con Vladímir Putin el día anterior y el canciller alemán Olaf Scholz.Y todo esto, según el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, es una "diplomacia intensiva" que forma parte de la estrategia de las autoridades ucranianas para "convertir a Kiev en un centro de la política internacional".Con las cientos de toneladas de armas que está enviando EE UU a Ucrania, sin duda alguna, lo será.

