Lavrov tacha de "terrorismo informativo" especulaciones sobre "invasión" rusa a Ucrania

Lavrov acotó que la tensión sobre Ucrania "se produce en las mentes y los medios", sobre todo anglosajones. Rusia será la gran ausente de la Conferencia de... 17.02.2022, Sputnik Mundo

Lavrov pone los puntosLas versiones acerca de una "invasión" rusa a Ucrania "programada" para el 15 o 16 de febrero, difundidas por la prensa occidental, es un "terrorismo informativo", declaró el canciller ruso, Sergéi Lavrov, quien afirmó asimismo que la tensión en torno a Ucrania "se produce en las mentes y los medios", ante todo, anglosajones.El jefe de la diplomacia rusa hizo estas declaraciones durante y después de la reunión que sostuvo este jueves en Moscú con su par italiano, Luigi Di Maio. Ya al comienzo de las negociaciones, preguntado por Di Mayo qué opina del aumento de la tensión en torno a Ucrania y la solución del problema por la vía diplomática, Lavrov fue contundente."Toda esa situación no se produce en el territorio de Rusia, sino se produce en las mentes, los cerebros, y los medios occidentales, ante todo de Estados Unidos y Gran Bretaña. Y, desde luego, que el señor [secretario general de la OTAN, Jens] Stoltenberg amplifica enérgicamente esta situación. Por eso todas las preguntas de cómo resolver lo que ellos denominan 'escalada', debe hacérselas a ellos", dijo Serguéi Lavrov.La rueda de prensa conjunta confirmó que sus negociaciones se centraron básicamente en temas vinculados a la seguridad europea y la situación en torno a Ucrania. Asimismo, Lavrov se expresó sobre las especulaciones acerca de una eventual "incursión rusa a Ucrania"."¿Se sienten avergonzados algunos de nuestros socios que estimulan la difusión de las calumnias, la desinformación, y se dedican al terrorismo informativo? –no puedo ni siquiera encontrar ahora otro calificativo– eso no lo sé. No creo que se vayan a arrepentir por todo eso. Pero hay que mostrar su rostro verdadero y esto se hace a diario, aunque poco les importa. Indicaron primero el 15 o el 16 de febrero, y ahora el 20, como la fecha de incursión rusa a Ucrania. Liz Truss [ministra de Exteriores británica] dice que puede empezar en cualquier momento y que entonces se verá que ella tenía razón. A mi me resulta muy difícil dar una valoración de las acciones que son absolutamente inaceptables para mí, para cualquier político y diplomático", remachó Lavrov.Bolsonaro se reúne con Putin y la prensa occidental estalla de ira"Bolsonaro expresa en el Kremlin su solidaridad con Putin". Este título alarmista es el empleado por el diario El Mundo en su artículo sobre la visita a Moscú del presidente de Brasil para encontrarse con su par ruso, donde las dos partes se comprometieron a estrechar la cooperación bilateral, tanto en el ámbito económico, como también en el campo político.Los mandatarios exhibieron coincidencias en numerosas cuestiones, manifestando el interés en profundizar el diálogo "en temas como la explotación de petróleo y gas en el mar, el desarrollo de energía de hidrógeno y energía nuclear", mostrándose dispuestos, además, a dinamizar su "alianza tecnológica", tratándose de sectores como la nanotecnología, biotecnología, inteligencia artificial o investigación en salud, así como los contactos entre universidades, centros de investigación y startups de los dos países en estas y otras áreas.Respecto a los lazos económicos, el presidente ruso destacó que el comercio bilateral aumentó en un 87% a pesar de las dificultades causadas por la pandemia, siendo Brasil el primer socio comercial del gigante euroasiático en América Latina. El Servicio de Aduanas ruso cifra el comercio bilateral en torno a 4.500 millones de dólares antes de la pandemia, nivel prácticamente recuperado en 2021.Sobre la cuestión, la cadena Deutsche Welle constata que "entre ambos países existe una intensa relación comercial, con una balanza inclinada claramente en favor de Rusia, que en 2021 exportó a Brasil productos por un valor de 5.700 millones de dólares y que en el 60% correspondió a operaciones con fertilizantes". Se agrega que "las exportaciones de Brasil hacia Rusia, también el año pasado, sumaron 1.590 millones de dólares y estuvieron compuestas, sobre todo, por productos alimentarios".Los mandatarios también abordaron la agenda internacional, donde el líder brasileño, ante la crisis en torno a Ucrania, insistió en que su homólogo ruso es "una persona que busca la paz en cualquier conflicto". Los dos países acordaron profundizar su coordinación en el Consejo de Seguridad de la ONU, al tiempo que manifestaron que comparten "valores comunes como la creencia en Dios y la defensa de la familia".La cadena CNN resalta en su reportaje que "funcionarios estadounidenses aconsejaron al Gobierno de Bolsonaro que pospusiera su visita oficial a Moscú, en momentos en que las tensiones por los ejercicios militares de Rusia en la frontera con Ucrania siguen aumentando".El medio norteamericano añade con preocupación que también se reunieron en la capital rusa los cancilleres de ambas naciones, dialogando "sobre acuerdos para intercambiar información geopolítica y tecnología militar". El medio cita las palabras del jefe de a diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, sobre el intento de EEUU de "dividir el mundo en dos partes: países democráticos y no democráticos". Además, se subraya que "del encuentro también participaron" los ministros de Defensa de ambos países.El enfoque del diario El País de España también es abiertamente negativo. El periódico también recuerda que "Bolsonaro ha desoído las presiones de la Administración estadounidense para que cancelara el viaje oficial, que responde a una invitación cursada por Putin a finales de 2021". Se afirma que, "con este viaje, el brasileño logra la foto que buscaba con un líder mundial para impulsar en casa su desastrosa imagen internacional", y Putin, "ampliar la lista de mandatarios extranjeros que le visitan en las últimas semanas". "Unos, en busca de una salida negociada en Ucrania, otros para darle apoyo político o los terceros, para tratar asuntos bilaterales, como Bolsonaro o el argentino Alberto Fernández", se lee en el artículo.Se subraya que los líderes de Rusia y Brasil, "a los que les une una agenda conservadora y nacionalista además de su pertenencia al club de los BRICS, se han reunido durante casi dos horas". Además, la autora insiste en el texto que "Bolsonaro está diplomáticamente muy aislado en Occidente desde que su mejor aliado, Donald Trump, perdió las elecciones". "Eso le ha obligado a mirar con mejores ojos a Rusia y a la alianza forjada en el seno de los BRICS, que completan China, India y Sudáfrica".La cadena France24, a su vez, enfatiza que la visita de Bolsonaro y sus ministros se desarrolló "en medio del impasse diplomático y militar que mantiene Rusia con Ucrania y los miembros de la OTAN". "La reunión entre ambos mandatarios se llevó a cabo el mismo día en el que varias naciones occidentales daban por hecho la invasión rusa a su vecino ucraniano", señala el medio, mostrándose escandalizado ante el hecho de que "disímiles autoridades gubernamentales rusas de la esfera de comunicación se burlaran abiertamente de quienes difundieron las posibles fechas de invasión".Por su parte, el diario Ámbito Financiero subraya que, a diferencia de lo que hizo con varios dirigentes extranjeros recientemente, que se sentaron en el otro extremo de una larga mesa de 6 metros durante sus reuniones con Putin, a Bolsonaro sólo lo separaba una mesita de café de su homólogo ruso"."Una decisión acertada": Rusia será la gran ausente de la Conferencia de Seguridad de MúnichRusia será la gran ausente de la próxima Conferencia de Seguridad de Múnich a celebrarse entre los días 18 y 20 de febrero, ante el hecho de que este evento se haya convertido en un "club de un sólo punto de vista", según argumentaron desde el Kremlin.Desde la Cancillería rusa, a su vez, señalaron que la cita constituye actualmente "un foro meramente transatlántico", perdiendo su "inclusividad" y "objetividad".Será la primera vez en 20 años que el gigante euroasiático no participe en esta conferencia, donde en el año 2007 el presidente ruso, Vladímir Putin, brindó un histórico discurso, rechazando el unilateralismo que impone EEUU, al tiempo que manifestaba la inadmisibilidad para Moscú del acercamiento de la OTAN a las fronteras nacionales, entre otros planteamientos que fueron despreciados por Occidente, tal y como lo demuestra la presente crisis de seguridad global, según coinciden expertos, entre ellos el español Javier Colomo Ugarte, doctor en Geografía e Historia.En declaraciones a Sputnik, el analista subrayó que la decisión de Rusia de no acudir a esta reunión es "una decisión acertada" en las "actuales circunstancias".Indicó que este paso complementa perfectamente la firme determinación de Moscú de recibir las garantías de seguridad por parte de Occidente."La diplomacia requiere [de] elementos detrás, y en este caso los elementos detrás son que Rusia tiene que manifestar de alguna manera, no solamente su poderío militar, sino también su determinación", señaló el experto en relación al músculo militar exhibido por el país ante el belicismo de Washington y la OTAN."La simpatía hacia Rusia crece día a día": América Latina rechaza el cuento antirrusoLa narrativa rusa se está cayendo a pedazos en América Latina, donde el fracaso del cuento occidental sobre la 'inminente invasión' rusa a Ucrania aceleró enormemente esta dinámica, según el analista argentino-costarricense José Luis Callaci.En declaraciones a Sputnik, el autor de numerosos artículos sobre geopolítica afirmó que "la simpatía hacia Rusia crece día a día", algo que se debe también a la figura de su presidente, Vladímir Putin."Bajo la presidencia de Vladímir Putin, y debido a sus características personales y a su singular estilo de liderazgo, Rusia ha ganado muchas simpatías. Esto se nota, no solamente en los ámbitos intelectuales, políticos, culturales o empresariales, sino también a nivel de la opinión pública, esto se nota en la calle", testimonió Luis Callaci.Entre los factores que propiciaron esta dinámica resaltó también la irrupción de fuentes de información alternativas, desde las redes sociales, hasta medios internacionales rusos como Spuntik y RT, lo cual está permitiendo a las personas "sacar mejores conclusiones sobre lo que sucede en el mundo".El experto enfatizó, asimismo, que una muestra contundente del prestigio de Rusia en América Latina son las recientes visitas a Moscú de los presidentes de Argentina y Brasil, "a pesar incluso de ciertas 'recomendaciones' que les hicieron [desde EEUU] para que no hicieran sus viajes".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

