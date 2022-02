https://mundo.sputniknews.com/20220219/biden-dice-que-no-enviara-tropas-a-ucrania-y-sigue-acusando-a-rusia-de-planear-un-ataque-1121920889.html

Mientras la población de Donetsk y Lugansk huye de los bombardeos, Biden sigue acusando a Rusia

Mientras la población de Donetsk y Lugansk huye de los bombardeos, Biden sigue acusando a Rusia

Mientras la población civil de las autoproclamadas repúblicas del este de Ucrania evacuan a Rusia por los bombardeos del 18 de febrero, el presidente de EEUU... 19.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-19T00:41+0000

2022-02-19T00:41+0000

2022-02-19T00:57+0000

internacional

eeuu

ucrania

rusia

conflicto en el este de ucrania

sanciones

joe biden

vladímir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1121920864_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_70a1614636788c6c07364e8a752eb8ff.jpg

Los líderes de las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk informaron que los militares ucranianos bombardearon algunas de sus poblaciones con municiones de gran calibre, en una deliberada infracción de las medidas adicionales aprobadas en 2020 para reforzar el alto el fuego.Además, según representantes de las repúblicas, el uso de la artillería por parte de Kiev apunta a los preparativos para una solución militar del conflicto.Mientras tanto, el presidente estadounidense tiene una opinión totalmente opuesta y afirma que son precisamente las milicias de las repúblicas autoproclamadas las que realizan los ataques.Además, señaló que no hay pruebas que indiquen que Ucrania esté planeando llevar a cabo una ofensiva. Al mismo tiempo, aprovechó la oportunidad para volver a acusar —presentando a modo de pruebas fuertes "razones para creerle"— a Rusia de planear una supuesta invasión a Ucrania, siendo Kiev el principal objetivo de la incursión.Eso sí, mientras la acusaciones por parte de la Casa Blanca no cambian, si cambian los detalles del supuesto plan. Así, una semana antes Washington aseguraba al mundo que Rusia atacaría a Ucrania en cuestión de días, pero ahora las fechas previstas para la presunta invasión son las "próximas semanas".Con ello, se mostró convencido de que Rusia no planea usar armas nucleares, algo que concuerda con la doctrina militar del país euroasiático, que contempla el uso de armas de destrucción masiva solo en respuesta a un ataque: nunca con fines ofensivos.En sus declaraciones sobre la situación en el país europeo, Biden dijo que EEUU no enviará sus tropas a luchar en Ucrania si se produce una "invasión" rusa, pero seguirá apoyando a la población.En caso de que esto se produzca, igual que siempre el mandatario estadounidense amenazó con "responsabilizar a Rusia", aunque no hizo mención explícita a las sanciones.Previamente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, indicó el verdadero objetivo de las sanciones que el país norteamericano pretende implementar contra Moscú. Sanciones que buscará imponer "en cualquier caso", tanto si existiese algún motivo relacionado con la situación en torno a Ucrania como si no.Cambio de rumbo de las sanciones de EEUUAl poco tiempo de la rueda de prensa sostenida por Joe Biden, el asesor adjunto en Seguridad Nacional, Daleep Singh, compartió con los periodistas las sanciones que se planea implementar contra Rusia, que también cambiaron.Así, en múltiples ocasiones EEUU ha amenazado con excluir a Rusia del sistema de pagos Swift, pero ahora esta opción no se plantea con tanta seriedad. Singh dijo que en lo que respecta a las sanciones, "todas las opciones están sobre la mesa", aunque explicó que estas, en principio, no incluirían al sistema de pagos Swift.De acuerdo con el funcionario, las sanciones a Rusia buscan impedir a Moscú acceso a mercados financieros globales. A pesar de los esfuerzos por bloquear el proyecto del gasoducto Nord Stream 2, Singh aseguró que las medidas que planifica EEUU contra Rusia no están pensadas en perjudicar la capacidad de ese país de suministrar energía al mundo.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en su cese.Las hostilidades han dejado hasta la fecha más de 14.000 muertos, según estimaciones de la ONU.

https://mundo.sputniknews.com/20220218/rusia-recibe-los-primeros-autobuses-con-refugiados-de-donetsk-1121906570.html

https://mundo.sputniknews.com/20220218/putin-el-objetivo-de-las-sanciones-es-frenar-el-desarrollo-de-rusia-y-bielorrusia--1121878037.html

https://mundo.sputniknews.com/20220210/el-capitalismo-gore-de-joe-biden-y-el-fin-de-la-civilizacion-tal-cual-la-conocemos-1121483402.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alexander Terekhin https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109004/82/1090048223_122:-1:947:825_100x100_80_0_0_eddd34fa6767b1d34378a9024523912c.jpg

Alexander Terekhin https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109004/82/1090048223_122:-1:947:825_100x100_80_0_0_eddd34fa6767b1d34378a9024523912c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexander Terekhin https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109004/82/1090048223_122:-1:947:825_100x100_80_0_0_eddd34fa6767b1d34378a9024523912c.jpg

eeuu, ucrania, rusia, conflicto en el este de ucrania, sanciones, joe biden, vladímir putin