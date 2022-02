https://mundo.sputniknews.com/20220211/rusia-lamenta-que-francia-y-alemania-se-dejen-manipular-por-ucrania-1121538179.html

Rusia lamenta que Francia y Alemania se dejen manipular por Ucrania

Rusia lamenta que Francia y Alemania se dejen manipular por Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Francia y Alemania permiten que Ucrania las manipule en el marco del Cuarteto de Normandía para la solución del conflicto en Donbás, declaró...

"Por desgracia (...) Ucrania manipula a Alemania y Francia, y Alemania y Francia se dejan manipular con placer, apoyan todas sus ideas y propuestas totalmente absurdas a cualquier costa, incluso acabando en una situación absolutamente estúpida", dijo Kózak ante la prensa al comentar las negociaciones entre los asesores del Cuarteto celebradas la víspera en Berlín. El vicejefe del Gabinete presidencial ruso aseguró que Francia y Alemania "intentan escabullirse de cumplir con sus compromisos".Sin voluntad de cumplir los Acuerdos de MinskLa reunión en Berlín de los asesores políticos de los líderes del Cuarteto de Normandía (Alemania, Francia, Rusia y Ucrania) ha mostrado que tres de los cuatro participantes de este formato no están preparados para cumplir los Acuerdos de Minsk, declaró Kozak."Queda claro que durante todo este tiempo —dentro de dos días se cumplirán siete años– se daba juego. Ha resultado que tres de los cuatro participantes del formato de Normandía no están preparados para cumplir los Acuerdos de Minsk", dijo a los periodistas.Kozak constató que las negociaciones de ayer no dieron resultado y dijo que Kiev está saboteando el cumplimiento de los acuerdos."Pero el desenlace negativo también es un resultado, surgió la plena claridad respecto a lo que cuestan las declaraciones de diversos políticos y socios del formato de Normandía sobre su apego a los Acuerdos de Minsk", agregó.Ucrania quiere que "las soluciones definitivas de los problemas se tomen en el formato de Normandía, que el Cuarteto de Normandía le dé una receta de cómo solucionar el conflicto en Donbás", refirió.Nombramiento de mediadores por KievKiev propuso nombrar a mediadores para mantener negociaciones con las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk, afirmó Kózak.No obstante, indicó que las demandas ucranianas son imposibles para cumplir porque no son previstas por "ningunos documentos".Subrayó que los países extranjeros del Cuarteto de Normandía no pueden dictar las enmiendas constitucionales a Ucrania, destacando que solo pueden ser aprobadas por el pueblo ucraniano.Instrucciones de EEUU para la OTAN El Departamento de Estado de Estados Unidos envió instrucciones a todos los socios de la OTAN sobre cómo retrasar las negociaciones sobre Ucrania con la participación de Rusia, con más precisión, cómo llevarlas a un callejón sin salida, aseguró Kozak.Según el funcionario, la Alianza Atlántica "recibió instrucciones del Departamento de Estado de EEUU, dirigidas a todos los países miembros de la OTAN, sobre cómo negociar con Rusia para resolver el conflicto en el sureste de Ucrania".El 10 de febrero, en Berlín se celebró una reunión de los asesores políticos del Cuarteto de Normandía (Rusia, Ucrania, Francia y Alemania), que culminó sin resultados considerables, según afirmó el jefe adjunto del Gabinete presidencial ruso.Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Pese a los Acuerdos de Minsk suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015 para una solución política al conflicto, hasta ahora se producen enfrentamientos esporádicos.Uno de los puntos principales de los Acuerdos de Minsk supone que el Gobierno ucraniano debe acordar con las regiones de Donetsk y Lugansk la celebración de elecciones locales, y luego enmendar la Constitución para otorgar a esos territorios una mayor atonomía.Moscú declaró en varias ocasiones que Kiev incumple los Acuerdos de Minsk y da largas a las negociaciones para resolver el conflicto.Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas.El Cuarteto de Normandía (Alemania, Francia, Rusia y Ucrania) y el Grupo de Contacto Trilateral (Rusia, Ucrania y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) son las principales plataformas de consultas que buscan resolver el conflicto entre el Gobierno ucraniano y las milicias.

