Reunión de asesores políticos del Cuarteto de Normandía termina sin resultado considerable

BERLÍN (Sputnik) — La reunión de los asesores políticos del Cuarteto de Normandía (Rusia, Ucrania, Francia y Alemania) que se celebró en Berlín culminó sin... 11.02.2022, Sputnik Mundo

Agregó que durante la reunión no se logró el consentimiento de Kiev para abordar el estatus de Donbás durante la próxima reunión del Grupo de Contacto Trilateral, por lo que el documento escrito no fue aprobado.Según el jefe adjunto del gabinete presidencial, las diferencias existentes en el formato de Normandía tienen un efecto destructivo para la implementación de los acuerdos de Minsk."Por desgracia, la situación actual está estancada. El único mecanismo internacional efectivo que puede ayudar a resolver el conflicto es el formato de Normandía. Esperamos que nuestros compañeros se concentren y formulen ideas concretas sobre cómo acabar con este conflicto", puntualizó.Subrayó que la Federación de Rusia tiene una posición consistente de la necesidad de "adherirse estrictamente a los acuerdos de Minsk".Asesores políticos interesados en continuar consultasLos asesores políticos del Cuarteto de Normandía confirmaron en la reunión en Berlín su intención de continuar las discusiones, afirmó el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andréi Ermak."Hoy se realizó otra discusión. Creo que es bueno que continúen las consultas en el formato de Normandía. Hoy, todas las partes confirmamos que estamos decididos a continuar con estas negociaciones, que es muy importante", declaró Ermak.Agregó que las partes también coinciden en la necesidad de "desbloquear e intensificar el trabajo en el marco del grupo de contacto trilateral".Sin embargo, precisó que las negociaciones de este jueves que duraron casi nueve horas terminaron sin un documento final."Seguiremos trabajando. Considero que nos volveremos a reunir muy pronto. Ucrania está preparada para un diálogo constructivo", puntualizó.Además, según el jefe de la oficina presidencial ucraniana, todas las partes están interesadas en una reunión de los líderes del Cuarteto de Normandía, pero de momento no hay ninguna fecha para este encuentro.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas.El Cuarteto de Normandía y el Grupo de Contacto Trilateral (Rusia, Ucrania y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) son las principales plataformas de consultas que buscan resolver el conflicto entre el Gobierno ucraniano y las milicias.

