Kiev apoya el formato de Normandía pero rechaza el diálogo con Donetsk y Lugansk

KIEV (Sputnik) — Kiev está listo para continuar trabajando en el marco del Cuarteto de Normandía, pero no quiere mantener un diálogo directo con las... 11.02.2022, Sputnik Mundo

El canciller ucraniano reconoció en una rueda de prensa, el 10 de febrero "hubo un diálogo directo entre Ucrania y algunos territorios de las regiones de Donetsk y Lugansk".Sin embargo, afirmó, el Gobierno ucranino está "listo para continuar las negociaciones en el formato de Normandía, y nuestra aspiración ahora consiste en desbloquear el trabajo del Grupo de Contacto para la solución del conflicto". El 10 de febrero, en Berlín se celebró una reunión de los asesores políticos del Cuarteto de Normandía (Rusia, Ucrania, Francia y Alemania), que culminó sin resultados considerables, según afirmó el jefe adjunto del Gabinete presidencial ruso Dmitri Kózak."Ayer [jueves, 10 de febrero] la delegación ucraniana pasó otro día agotador en las negociaciones de los asesores de los líderes del formato de Normandía. No fue fácil, por decirlo de la manera más suave, hubo una conversación, pero Andréi Ermak, como jefe de esa delegación, y los colegas que formaban parte del grupo, conservaron todas nuestras posiciones, no cedieron en ningún momento importante para Ucrania y no cruzaron ninguna línea roja", recalcó Kuleba.El canciller ucraniano advirtió que el proceso de negociación debe continuar para encontrar una solución al conflicto en el Donbás.El portavoz del Gabinete alemán, Steffen Hebenstreit, anunció que el próximo encuentro de asesores se llevará a cabo en marzo.

