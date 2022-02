https://mundo.sputniknews.com/20220211/donetsk-no-descarta-recibir-ayuda-de-rusia-en-caso-de-una-ofensiva-de-kiev-en-donbas-1121534053.html

Donetsk no descarta recibir ayuda de Rusia en caso de una ofensiva de Kiev en Donbás

Donetsk no descarta recibir ayuda de Rusia en caso de una ofensiva de Kiev en Donbás

MOSCÚ (Sputnik) — El líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Denís Pushilin, no excluye recibir ayuda rusa en caso de que Kiev lance una... 11.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-11T13:43+0000

2022-02-11T13:43+0000

2022-02-11T14:09+0000

defensa

ucrania

donbás

rusia

donetsk

denís pushilin

europa

ayuda

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1121535297_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_963f3a565977e5e686e7d5fd3f623c7b.jpg

En enero pasado, el vicepresidente del Consejo de la Federación (Senado ruso) y secretario general del partido Rusia Unida, Andréi Turchak, instó a suministrar armas a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk para aumentar su capacidad de defensa ante la agresión que prepara Kiev.Pushilin considera que si Rusia despliega sus tropas en la línea de contacto en Donbás, el conflicto en ese territorio terminaría "en un instante".Amenaza de un ataque ucranianoDonetsk no excluye un ataque ucraniano en cualquier momento después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, llamara a sus connacionales a abandonar Ucrania, sostuvo Pushilin.Pushilin insistió en que no excluía que la agresión ucraniana se produzca en las próximas horas.Pushilin denunció que algunos países occidentales, en alusión a Estados Unidos y otros países de la OTAN, empujan al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a la guerra."Enviaron tanto armamento a Ucrania y no es para la paz", remarcó.El líder de Donetsk advirtió que el Gobierno de Kiev planea usar las fuerzas para apoderarse de Donbás, un territorio que alberga enormes reservas de carbón."Vemos la retórica de los países occidentales, el envío de armas y de instructores (...) Ucrania ve que la apoyan, nadie trata de frenarla. Aumenta el descaro de Ucrania, pero no solo el descaro, sino que esboza un plan militar para apoderarse de estos territorios", señaló.Teniendo en cuenta, dijo Pushilin, la cantidad de soldados ucranianos y las armas concentradas en la línea de separación, se puede concluir que Zelenski se prepara para la guerra."No vemos iniciativas pacificadoras por parte de Occidente, la tensión siguen aumentando. El resorte está comprimido al límite, las armas emplazadas en la línea de separación deberán disparar", concluyó.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en febrero del mismo año en Kiev.Los acuerdos que fueron suscritos en Minsk en septiembre de 2014 y en febrero de 2015 sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia. Las hostilidades han dejado hasta la fecha unos 13.000 muertos, según estimaciones de la ONU.Moscú declaró en numerosas ocasiones que Ucrania incumple los Acuerdos de Minsk. La Cancillería de Rusia señaló que Kiev envió a Donbás la mitad de los efectivos de las Fuerzas Armadas del país, así como expresó preocupación con motivo del traslado del material militar de la OTAN hacia las fronteras rusas y el aumento del número de instructores occidentales en Donbás.La situación en el Donbás se agrava por la presencia de las fuerzas militares de la OTAN en Ucrania y las toneladas de armamentos que enviaron EEUU y otros países de la OTAN a Kiev, con el argumento de un supuesto plan de Rusia para incursionar en ese país. Desde Moscú han calificado ya esas especulaciones de "absolutamente absurdas"Este 11 de febrero llegó a Ucrania otro avión con 90 toneladas de armas estadounidenses, conforme lo corroboró el ministro de Defensa ucraniano, Alexéi Réznikov.Según trascendió recientemente, el Reino Unido y Canadá enviaron tropas y armas a Ucrania, lo que ha despertado las sospechas de que se estarían gestando provocaciones armadas.Desde Donetsk denuncian la concentración de tropas militares de Ucrania en la línea de separación y el despliegue de sistemas lanzacohetes.

https://mundo.sputniknews.com/20220211/quizas-son-los-anglosajones-los-que-estan-preparando-algo-lavrov-sobre-la-situacion-en-ucrania-1121517199.html

https://mundo.sputniknews.com/20220209/rusia-condiciona-desescalada-en-ucrania-al-cese-de-maniobras-de-otan-y-eeuu-con-kiev-1121417191.html

ucrania

donbás

donetsk

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucrania, donbás, rusia, donetsk, denís pushilin, europa, ayuda, 🛡️ zonas de conflicto