El Kremlin lamenta la falta de avances en la reunión del Cuarteto de Normandía en Berlín

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia lamenta que la reciente reunión del Cuarteto de Normandía (Rusia, Ucrania, Francia y Alemania) a nivel de asesores políticos en Berlín... 11.02.2022, Sputnik Mundo

El vocero destacó que esta situación es una realidad en la que hay que trabajar y defender su postura, y expresó su esperanza de que los diplomáticos rusos continúen protegiendo los intereses de Moscú y "explicando con paciencia las realidades geográficas, geopolíticas y de otro tipo a sus interlocutores".Además, Peskov apuntó que Kiev está haciendo todo lo posible para no cumplir sus compromisos en el marco de los Acuerdos de Minsk.El Kremlin espera que algunas declaraciones de políticos occidentales relativas a Ucrania y los acuerdos de Minsk sean solo lapsus, pero al mismo tempo cree que reflejan la falta de comprensión por su parte de lo que sucede realmente."Esperemos que los lapsus sean lapsus solamente", destacó Peskov.Peskov también constató que los asesores políticos de los jefes de Estado del 'cuarteto de Normandía', a pesar de ser personas de muy alta calificación, muestran asimismo incapacidad de comprender e interpretar este documento.Rusia se armará de paciencia para seguir explicando a la otra parte las realidades geográficas, geopolíticas y otras, dijo.Al responder a la pregunta si es posible formular pretensiones a los políticos que cometen lapsus, Peskov contestó que cualquiera puede equivocarse, pero al mismo tiempo señaló que "si se trata de unos lapsus cometidos adrede, entonces la parte rusa no permanece callada, sino que empieza a defender enérgicamente sus intereses".El periódico Kommersant, al alegar dos fuentes diplomáticas, comunicó que la canciller del Reino Unido, Liz Truss, al conversar con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, se refirió a las provincias rusas de Vorónezh y Rostov del Don como parte de Ucrania y que la embajadora británica en Rusia, Deborah Bronnert, tuvo que explicarle con delicadeza que eran regiones rusas.No es la primera vez que políticos occidentales cometen lapsus. Anteriormente, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, confundió Ucrania del este con Crimea. En una entrevista con BBC World News America ella declaró que los Acuerdos de Minsk estipulan la salida de Rusia de Crimea, pero la oficina de prensa de su misión explicó más tarde que se trataba de las regiones situadas en el este de Ucrania.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas.El Cuarteto de Normandía y el Grupo de Contacto Trilateral (Rusia, Ucrania y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) son las principales plataformas de consultas que buscan resolver el conflicto entre el Gobierno ucraniano y las milicias.

