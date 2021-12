https://mundo.sputniknews.com/20211205/rusia-considera-los-acuerdos-de-minsk-como-unica-via-para-resolver-conflicto-en-ucrania-1119009102.html

Rusia considera los Acuerdos de Minsk como única vía para resolver conflicto en Ucrania

Rusia considera los Acuerdos de Minsk como única vía para resolver conflicto en Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — La implementación del conjunto de medidas de los Acuerdos de Minsk es la única vía para resolver la crisis en Ucrania, declaró el... 05.12.2021, Sputnik Mundo

En opinión del vicecanciller, Estados Unidos podría obligar a Ucrania a cumplir los Acuerdos de Minsk."No estamos en contra de que EEUU desempeñe algún papel, pero, en nuestra opinión, ese papel debe consistir, sobre todo, en obligar a Kiev a cumplir completamente los Acuerdos de Minsk, a los que no hay ninguna otra alternativa", destacó.En lo referente a las acusaciones contra Rusia de incumplir algunas obligaciones dimanantes de los Acuerdos de Minsk, Grushko las calificó de "absurdas", porque "no hay ese tipo de obligaciones".Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.

