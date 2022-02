https://mundo.sputniknews.com/20220210/lavrov-sostiene-que-un-dialogo-equitativo-es-la-unica-via-de-normalizacion-entre-moscu-y-londres-1121458753.html

Lavrov sostiene que un diálogo equitativo es la única vía de normalización entre Moscú y Londres

Lavrov sostiene que un diálogo equitativo es la única vía de normalización entre Moscú y Londres

MOSCÚ (Sputnik) — Solo mediante un diálogo equitativo es posible normalizar las relaciones entre Rusia y el Reino Unido, opinó el ministro de Exteriores ruso... 10.02.2022, Sputnik Mundo

La titular de Exteriores del Reino Unido arribó a Moscú para, según informó el Ministerio, debatir el tema de Ucrania. Se espera que también llegue a Rusia el ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, quien el día 11 se dará cita con su par ruso, Serguéi Shoigú.Si el objetivo de estas visitas es realmente mejorar las relaciones, Rusia responderá con reciprocidad, aseguró Lavrov.En sus palabras, Moscú no puede sentirse satisfecha "con unas relaciones que están, probablemente, en su punto más bajo en los últimos años"."Espero que podamos entablar una buena interacción (...) restaurar el mecanismo de la cooperación bilateral y los múltiples vínculos interinstitucionales que quedaron interrumpidos hace mucho y no por iniciativa nuestra", destacó.Rusia, lista para debatir las garantías de seguridad con LondresRusia está dispuesta a debatir la implementación de sus garantías de seguridad con el Reino Unido, declaró Lavrov.El canciller ruso agregó que los dos países como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, así como aliados en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), "tienen la responsabilidad especial de frenar las tendencias negativas en las relaciones internacionales, entablar un diálogo de respeto mutuo y buscar soluciones que aseguren los intereses de todos los Estados sin excepción"."El camino de la diplomacia"Al término de la reunión, la ministra de Exteriores británica, Liz Truss, llamó a Rusia a seguir la vía diplomática para resolver las disputas con la OTAN en torno a Ucrania. "Rusia todavía tiene tiempo para seguir el camino de la diplomacia para resolver las discrepancias. La OTAN dice claramente que si no se opta por esa vía las consecuencias serán graves para Rusia, Ucrania y el resto de Europa", dijo Truss en una rueda de prensa tras finalizar la reunión con su par ruso.Estados Unidos y otros países están enviando armas a Ucrania con el argumento de un supuesto plan de Moscú de ataque, algo calificado ya por Rusia de "absolutamente absurdo".Truss insistió en que Moscú tiene dos opciones: cooperar con la OTAN para garantizar la seguridad europea o aumentar sus fuerzas en la frontera con Ucrania.La ministra británica se suma así a las afirmaciones de Estados Unidos sin pruebas sobre una supuesta concentración de soldados rusos en la frontera con Ucrania.Puertas abiertas de la OTANEl Reino Unido no está dispuesta a renunciar a la política de puertas abiertas de la Alianza Atlántica para lograr un progreso en las consultas Rusia-OTAN, señaló Truss.Todo ocurre en medio de las negociaciones que Washington y Moscú mantienen desde principios de enero sobre las garantías recíprocas de seguridad.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.EEUU tiene desplegados misiles en la localidad polaca de Redzikowo, a unos 180 kilómetros del enclave ruso de Kaliningrado, y en el poblado rumano de Deveselu, a unos 600 kilómetros de la península de Crimea.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia.El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló el 1 de febrero que la otra parte había ignorado las preocupaciones fundamentales de Moscú. La OTAN, según él, engañó a Rusia diciendo que no se expandiría hacia el este, y sus documentos no dicen nada de la política de puertas abiertas.

