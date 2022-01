https://mundo.sputniknews.com/20220120/proponen-en-eeuu-nuevas-sanciones-contra-rusia-que-tildan-como-pais-patrocinador-del-terrorismo-1120534739.html

Proponen en EEUU nuevas sanciones contra Rusia que tildan como país patrocinador del terrorismo

WASHINGTON (Sputnik) — El nuevo proyecto de ley del Congreso de EEUU para aplicar sanciones a Rusia apunta a declarar al país euroasiático como patrocinador... 20.01.2022, Sputnik Mundo

El proyecto incluye "la designación de la Federación Rusa como un Estado patrocinador del terrorismo y la designación de las fuerzas armadas en la región ucraniana del Donbás, apoyadas por Rusia, como organización terrorista extranjera", dice el documento, presentado por el representante republicano Jim Banks.Además el documento contiene medidas contra el gasoducto Nord Stream 2, así como contra organizaciones relacionadas con él."A más tardar 10 días después de la fecha de promulgación de esta ley, el presidente impondrá sanciones en virtud de la subsección [b][1] con respecto a [1] cualquier entidad responsable de la planificación, construcción, mantenimiento, asistencia técnica, asistencia de ingeniería, financiación u operación del gasoducto Nord Stream 2 o una entidad sucesora", dice el documento al que tuvo acceso el diario.Sanciones a Rusia apuntan a altos funcionarios del Kremlin.El documento también incluye medidas contra varios altos funcionarios del Gobierno del país euroasiático, incluyendo al primer ministro, Mijaíl Mishustin, el ministro de Salud, Mijaíl Murashko, y el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó el diario The Washington Post."Las personas incluidas en esta subsección, que incluye funcionarios actuales y pasados del Gobierno ruso, son los siguientes: Mijaíl Murashko, ministro de Salud (…), Mijaíl Mishustin, primer ministro de Rusia […y] Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin…", dice el texto.Nuevas sanciones de EEUU buscan prohibir las transacciones con deuda soberana rusa.Recorte de fondosEl pryecto apunta a recortar los fondos para los diálogos sobre estabilidad estratégica y ciberseguridad. "No obstante cualquier otra disposición legal, no debe destinarse financiación para los diálogos sobre estabilidad estratégica con la Federación Rusa hasta que el presidente [de EEUU, Joe Biden] certifique con los correspondientes comités del Congreso que la Federación Rusa ha retirado sus fuerzas militares de Ucrania de manera completa y verificable, incluyendo fuerzas asociadas, y dé marcha atrás con la ilegal anexión de Crimea", dice el texto.El borrador presentado por el legislador del Partido Republicano establece también la interrupción de los fondos para los diálogos con Rusia sobre ciberseguridad, hasta que "los ciberataques de parte de entidades y particulares rusos contra EEUU, hayan cesado".

