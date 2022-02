https://mundo.sputniknews.com/20220207/juan-carlos-i-tuvo-covid-19-en-abu-dabi-y-lo-mantuvo-en-secreto-1121262787.html

Juan Carlos I tuvo COVID-19 en Abu Dabi y lo mantuvo en secreto

Juan Carlos I tuvo COVID-19 en Abu Dabi y lo mantuvo en secreto

El rey emérito ocultó cuando se contagió en noviembre, antes de que se hiciera varios test por contacto estrecho con el tenista Rafa Nadal, que había dado... 07.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-07T11:57+0000

2022-02-07T11:57+0000

2022-02-07T11:57+0000

españa

sociedad

rafael nadal

abu dabi

juan carlos i

los escándalos del rey emérito de españa

covid-19

fondos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/14/1092137867_0:139:2892:1766_1920x0_80_0_0_67c7d31b279bb4c48ce574a5cfa7de99.jpg

Siempre en el punto de mira informativo, Juan Carlos I no deja de provocar sobresaltos desde su residencia en Abu Dabi. El rey emérito de España, residente en el emirato árabe desde el verano de 2020, ha copado la actualidad por sus escándalos financieros, su posible regreso al país o sus últimas apariciones públicas.Una de ellas ocurrió en diciembre, cuando acudió al torneo de exhibición Mubadala World Tennis Championship, que tuvo lugar en Abu Dabi. Allí se juntó con Rafa Nadal, que después dio positivo en COVID-19. Tras este encuentro, el rey se hizo test que descartaron el contagio. Sin embargo, según ha publicado el diario El Mundo, el monarca sí que habría pasado el virus.No en aquel momento, que lo descartaron con pruebas PCR, sino antes, en noviembre. Tal y como narran desde una tribuna del periódico, Juan Carlos I canceló un almuerzo con el príncipe heredero Mohamed bin Zayed Al Nahyan porque se había contagiado de COVID-19. Le transmitió que estaba algo afectado, aunque sin síntomas graves.El príncipe heredero no respondió al mensaje del emérito, sino que actuó de otra forma: le mandó por sorpresa uno de sus helicópteros personales con un equipo médico, para que fuera atendido de forma inmediata en un hospital. También viajaban militares. A Juan Carlos I le sorprendieron durante una de sus sesiones de gimnasia, pero siguió las recomendaciones de su buen amigo y se trasladó al centro médico, donde permaneció varios días.Tras este corto tiempo, en el que, según citan en el texto, Juan Carlos I reconocía "estar mejor que en su casa", volvió a su residencia. Su estado de salud permanecía igual, sin empeorar, y decidió regresar a donde se aloja por cortesía de Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Desde allí sigue con atención la actualidad de España, según han reseñado varios medios, e incluso recibe a amigos y familiares.En los últimos días acudieron sus hijas, la infanta Elena y la infanta Cristina, que justo atraviesa un tsunami mediático tras la "interrupción de su relación matrimonial" con Iñaki Urdangarin, al que se vio con otra mujer en una playa francesa. También estuvo con él Carlos Herrera, periodista y amigo íntimo de Juan Carlos, que declaró cómo el emérito "espera las circunstancias oportunas" para volar de nuevo a España.Fondos en un paraíso fiscalAdemás de esta noticia, sobre la que todavía no se han hecho declaraciones oficiales, el padre de Felipe VI ha tenido otra alusión importante. Según ha adelantado la Cadena Cope, en el borrador de las diligencias relativas a su presunta fortuna oculta en la isla de Jersey no se han encontrado indicios penales. El equipo de fiscales, liderado por el jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, escribe que las investigaciones permiten "dirigir reproche penal contra S.M.D. Juan Carlos de Borbón y Borbón" y apunta que, por tanto, "procede acordar el archivo de las diligencias de investigación".Según refleja un extracto del borrador de decreto de archivo, ésta era una de las tres líneas de investigación abiertas en la Fiscalía del Supremo sobre la fortuna del emérito. Las otras dos son las relativas a presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca y el supuesto uso de tarjetas black sufragadas por un empresario mexicano. Sobre la cuenta bancaria abierta en Jersey, conocido paraíso fiscal donde tendría 10 millones de euros a su nombre, el Ministerio Público considera que "desde 2004 a 2021, no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 TRUST con S.M.D. Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión, ni en la capacidad de disponer de los fondos; en ningún momento ha tenido éste la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna en sus cuentas".El documento, que consta de 20 páginas, aún debe ser firmado por el propio Luzón, que dirige las investigaciones tras el fallecimiento del anterior teniente fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos. Tras su rúbrica también deberá ser visado por la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado. En las conclusiones del borrador también se señala que esa The JRM 2004 Trust se constituyó con fondos procedentes de la liquidación de otros dos trust: Tartessus y Hereu, fundados en 1995 y 1997 respectivamente y "de los que fue beneficiario el entonces rey de España" (aún en activo, y gozando de la inviolabilidad recogida en la Constitución).Luzón añade que no existe actualmente "documentación soporte disponible" sobre esos dos trust y que "probablemente nunca se conocerá con total certeza el origen de los fondos con que fueron creados". El texto asegura que se constituyeron a iniciativa del ya fallecido Manuel de Prado y Colón de Carvajal, persona muy próxima al emérito. Parte de los fondos, explican, procedía de donaciones realizadas entre los años 50 y los 70 a Juan Carlos I por diferentes personas para apoyar a quien por entonces era príncipe."La finalidad de ambos trusts", reza el texto del borrador, "era apoyar al entonces rey Don Juan Carlos I en el caso de que fuera depuesto por un golpe inconstitucional o una situación similar y tenían a este como único beneficiario". Pero en 2004 "la situación política en España era estable, el heredero, hoy rey Felipe VI, acababa de contraer matrimonio, la monarquía gozaba de prestigio y el conocimiento público de la existencia de los trust, con la presencia en ellos de Manuel de Prado, ya entonces condenado por la Audiencia Nacional, hubiera exigido embarazosas explicaciones", esgrimen.

https://mundo.sputniknews.com/20220202/rafa-nadal-aspira-a-seguir-jugando-a-alto-nivel-tras-su-victoria-en-el-open-1121066899.html

https://mundo.sputniknews.com/20220126/el-rey-felipe-vi-reivindica-en-puerto-rico-la-colonizacion-espanola-1120756201.html

https://mundo.sputniknews.com/20220131/espana-quiere-pisar-fuerte-en-los-paises-arabes-1120956723.html

abu dabi

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, rafael nadal, abu dabi, juan carlos i, los escándalos del rey emérito de españa, covid-19, fondos