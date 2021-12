https://mundo.sputniknews.com/20211220/el-rey-juan-carlos-mas-cerca-de-volver-a-espana-con-permiso-de-su-hijo-y-del-coronavirus-1119535233.html

El rey Juan Carlos, más cerca de volver a España con permiso de su hijo y del coronavirus

BILBAO (Sputnik) — El contacto estrecho con el tenista Rafael Nadal, positivo por COVID-19, tras su encuentro del pasado fin de semana en Abu Dabi en un torneo... 20.12.2021, Sputnik Mundo

Horas después de que se conociera el positivo del tenista, desde la Casa Real española informaban a Sputnik que el emérito se había hecho una prueba PCR, que dio resultado negativo y que se encontraba bien.En el origen de la incertidumbre vivida en torno a la figura del rey Juan Carlos están las fotografías publicadas el 18 de diciembre por el periódico español El Mundo en la que se podía ver al monarca charlando con Rafa Nadal, ambos sin mascarilla y en un recinto interior, con motivo del torneo Mubadala Tennis World Championship.Este campeonato se disputó la semana pasada en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, donde Juan Carlos reside desde que a principios de agosto de 2020 abandonara el territorio español.Su aparición junto al conocido tenista español, con una imagen intachable para la opinión pública española, especialmente para los sectores más conservadores de la sociedad, era a su vez el último paso de una serie de acontecimientos e informaciones que apuntaban cada vez con mayor insistencia a su inminente regreso a España.Libre de cargos en SuizaUno de los acontecimientos fundamentales en torno a su figura, y que facilitarían su regreso a España, es el archivo de las investigaciones que el fiscal suizo Yves Bertossa mantenía desde hace tres años sobre sus finanzas.En concreto, sobre una transferencia de 100 millones de dólares recibida por Juan Carlos en una cuenta del país procedente de Arabia Saudí, que él cedió posteriormente a su amante Corinna Larsen y que esta se negó a devolverle, ante sus requerimientos.Bertossa no pudo dilucidar si ese dinero provenía de las gestiones del monarca para que un consorcio español de empresas rebajara el precio por construir un tren de alta velocidad en Arabia Saudí y se adjudicara el proyecto, frente a otros rivales europeos.La monarquía saudí lo calificó siempre como un regalo, disipando así la sombra de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude a la agencia tributaria española y blanqueo de capitales.En paralelo, la prensa española viene informando con insistencia en las últimas semanas de la publicación inminente por la Fiscalía General del Estado español del archivo de las tres investigaciones que el Supremo mantiene abiertas en torno a su figura.Solo el reciente fallecimiento por causas naturales del teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, y la demora de su relevo, podrían retrasar el archivo de las pesquisas, ya que era este fiscal quien las lideraba.La primera de estas tres carpetas, es la referente a la misma cuestión de las presuntas comisiones que se indagaban en Suiza; la segunda por donaciones no declaradas, sobre las que Juan Carlos I hizo dos regularizaciones fiscales por valor de unos cinco millones de euros; y una tercera por posible ocultación de fondos en paraísos fiscales.Desde febreroLas fotos de este fin de semana, tanto hablando con Rafa Nadal, como viendo su encuentro contra Andy Murray, son las primeras que se publican del monarca desde que en febrero posara en la mansión donde reside, alojado por la familia real emiratí, junto con un miembro de la misma.Desde que se marchara de España, con el objetivo de retirarse del foco público para que sus asuntos judiciales no afectasen al reinado de su hijo Felipe VI, había evitado toda presencia pública; sin embargo los rumores sobre su estado de salud en aquel entonces motivaron aquella aparición.En estos meses además, ha manifestado en varias ocasiones, a través de periodistas afines su deseo de regresar a España; una cuestión que incomoda al Gobierno y que, consciente del desgaste que supone, prefiere dejar en manos de la Jefatura del Estado. Es decir, de su hijo."No nos corresponde pronunciarnos en torno a esa decisión que corresponde al rey emérito. Seremos respetuosos con la decisión, que se adoptará en el seno de la Casa Real", dijo la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, la semana pasada en rueda de prensa, sin salirse un ápice del discurso oficial de Moncloa.Sin embargo, dos días después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, iba un paso más allá y, desde Bruselas reiteraba una posición mantenida antes del archivo suizo de las investigaciones, sobre las explicaciones del monarca a los españoles por el origen de su fortuna.El líder del Ejecutivo español negó asimismo que la Casa Real le hubiera consultado sobre su regreso, subrayando que son dos instituciones diferentes que tienen una "excelente colaboración y cooperación".Todo apunta por tanto, y si se cumple el guión previsto, a un archivo de las investigaciones contra el monarca que el próximo 5 de enero cumple 84 años y que parece estar más cerca de regresar a su país, si su hijo finalmente lo aprueba.

