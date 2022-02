https://mundo.sputniknews.com/20220202/rafa-nadal-aspira-a-seguir-jugando-a-alto-nivel-tras-su-victoria-en-el-open-1121066899.html

BARCELONA (Sputnik) — El tenista español Rafa Nadal se mostró convencido de que podrá seguir jugando a alto nivel tras su victoria en el Open de Australia, que... 02.02.2022, Sputnik Mundo

El pueblo de nacimiento del tenista lo recibió como campeón después de triunfar en el torneo en Australia, que lo convirtió en el tenista de categoría masculina con más Grand Slam de la historia.Nadal, de 35 años, dijo que esta victoria supone una "inyección de confianza y energía para seguir adelante" y se mostró lleno de "determinación, energía e ilusión" para volver a competir.El tenista tuvo que dar por finalizada su participación en la temporada 2021 el pasado mes de agosto a causa de una lesión persistente en el pie izquierdo, por lo que celebró haber ganado "un torneo de este calibre".La victoria en Australia, donde Nadal disputó una final de más de cinco horas contra el ruso Daniil Medvedev, llegó tras haber "sufrido" y atravesado momentos "críticos" durante la competición, aseguró el tenista, que admitió haber visto "muy complicado" ganar el Open.Preguntado por su calendario, Nadal expresó la voluntad de asistir a los torneos de Acapulco e Indian Wells pero precisó que tomará las decisiones de competir de acuerdo con su estado físico.También aclaró que no le "obsesiona" tener más Grand Slams y descartó fijar un número como objetivo, ya que hasta hace pocas semanas "solo pensaba en seguir jugando al tenis", aunque aventuró que 21 "no será suficiente". Durante la rueda de prensa, Nadal se pronunció sobre la iniciativa surgida en Mallorca para poner su nombre al aeropuerto de la ciudad de Palma.El tenista aclaró que no tiene ninguna noticia al respecto pero dijo estar "encantado" con la decisión "si la gente que tiene que decidir cree que es lo adecuado para el aeropuerto de Palma".La presidenta de la región de Islas Baleares, Francina Armengol, se mostró este miércoles favorable a la idea, surgida de una recogida de firmas en la plataforma Change.org, aunque puntualizó que la decisión corresponde al gestor de aeropuertos AENA."Valoro positivamente la iniciativa, porque Rafael Nadal es un gran embajador internacional de nuestras islas, eso está fuera de duda y más en los últimos días", sostuvo Armengol.

