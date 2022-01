https://mundo.sputniknews.com/20220126/el-rey-felipe-vi-reivindica-en-puerto-rico-la-colonizacion-espanola-1120756201.html

El Rey Felipe VI reivindica en Puerto Rico la colonización española

El Rey Felipe VI reivindica en Puerto Rico la colonización española

Desde tierras caribeñas, el monarca aseguró que "hay que estar orgullosos" de la herencia hispana y del modelo que dejó la colonización española en América... 26.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-26T10:39+0000

2022-01-26T10:39+0000

2022-01-26T10:39+0000

felipe vi

puerto rico

honduras

colonización

américa

américa latina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1120756349_0:136:2601:1599_1920x0_80_0_0_092f6431ebe518d0b21b6c42bf117d7d.jpg

Durante su visita a Puerto Rico, el rey Felipe VI aseguró que la conquista española "impulsó construcciones y edificaciones que hoy, más de 500 años después, siguen albergando instituciones públicas".Además, resaltó que la conquista "implicó la creación de instituciones de gobierno, la construcción de universidades, escuelas, hospitales e imprentas".A su vez, reivindicó a Juan Ponce de León, conquistador y el primer gobernador de la isla, cuya estatua fue derribada por el grupo Fuerzas Libertarias de Borikén poco antes de la llegada del monarca español. Las autoridades puertorriqueñas pusieron de nuevo la estatua en su pedestal junto a protección policial."Ante la supuesta visita del rey de España, Felipe VI, a Puerto Rico y la escalada de invasores gringos apoderándose de nuestras tierras queremos enviar un mensaje claro: ni reyes, ni gringos invasores; Borikén es nuestro. Juan Ponce de León quien fuera el primer gobernador impuesto por la tiranía de España hace más de 500 años representa lo peor", argumentó el grupo para justificar el derribo de la estatua.Sin embargo, para el rey, tanto puertorriqueños, españoles como el resto de los latinoamericanos deberían estar "orgullosos" por la herencia que dejó España durante la conquista. Aseguró que "los valores y principios" que llevó la Corona española al continente americano "muchos están vigentes y nutren el acervo de lo mejor de las sociedades democráticas".Más de 500 años después, esa reivindicación que algunos sectores hacen de la conquista española sigue generando polémica.Desde el año 2019, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido por escrito al rey español que pida perdón por la conquista. Sin embargo, no ha habido respuesta."Lo tomaron a mal y ni siquiera me respondieron la carta; sin embargo, pues eso ya pasó, cada quien que asuma su responsabilidad. Pienso que eso pudo ayudar mucho, es muy importante el perdón", indicó López Obrador.Pero no solo el presidente mexicano ha pedido una disculpa oficial por el exterminio que significó la conquista, también otros mandatarios de la región han exigido lo mismo. Hasta el momento, solo el Vaticano ha pedido perdón por lo que se hizo contra los pueblos originarios de América Latina.Agenda del ReyDurante su estancia en la capital de Puerto Rico, el Rey recibió las llaves de la ciudad de manos del alcalde de San Juan.Luego inauguró un encuentro empresarial con casi un centenar de directivos de empresas españolas y puertorriqueñas.Tras su estancia en el país caribeño, el rey Felipe VI se traslada a Centroamérica para asistir a la toma de posesión de la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, ceremonia que se celebrará en Tegucigalpa el 27 de enero.A esta toma de posesión está prevista la asistencia de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta Dilma Rousseff, los exmandatarios Evo Morales y Luiz Inácio Lula da Silva, así como el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, entre otros.

https://mundo.sputniknews.com/20201012/celebrar-el-12-de-octubre-fue-un-proceso-del-cual-nadie-se-deberia-sentir-orgulloso-1093051987.html

https://mundo.sputniknews.com/20211016/no-podemos-permitir-que-eeuu-diga-que-va-a-cerrar-las-fronteras-si-aqui-incendiaron-un-pais-1117200228.html

puerto rico

honduras

américa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

felipe vi, puerto rico, honduras, colonización, américa