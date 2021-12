https://mundo.sputniknews.com/20211220/rafa-nadal-anuncia-su-positivo-por-el-covid-19-tras-cenar-con-el-rey-juan-carlos-1119507726.html

Rafa Nadal anuncia su positivo por el COVID-19 tras cenar con el rey Juan Carlos

Rafa Nadal anuncia su positivo por el COVID-19 tras cenar con el rey Juan Carlos

BILBAO (España) (Sputnik) — El tenista español Rafael Nadal anunció que ha dado positivo por COVID-19 tras regresar de disputar un torneo en Emiratos Árabes... 20.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-20T11:54+0000

2021-12-20T11:54+0000

2021-12-20T11:59+0000

españa

rafael nadal

covid-19

⚽ deportes

juan carlos i

tenis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108300/33/1083003381_0:0:2903:1632_1920x0_80_0_0_8c85608d5e84434c09106d745119d7f6.jpg

"Quería anunciaros que en mi regreso a casa tras disputar el torneo de Abu Dhabi, he dado positivo por COVID en la prueba PCR que se me ha realizado al llegar a España", dijo textualmente en su cuenta de Twitter.La prensa española publicó este fin de semana fotos del tenista y el monarca, en las instalaciones, conversando en torno a una mesa sin mascarilla, en lo que suponía la reaparición pública de Juan Carlos, tras las últimas fotos que se pudieron ver de él, el pasado febrero.La noticia llega además en un momento en que cobran fuerza los insistentes rumores sobre una vuelta del emérito a España, desde su retiro en Abu Dhabi, adonde se trasladó en agosto de 2020, para que sus problemas judiciales no perjudicaran el reinado de su hijo, Felipe VI.Recientemente, la Fiscalía suiza archivó una investigación en torno a una donación recibida por don Juan Carlos desde la monarquía saudí y la Fiscalía española podría hacer lo mismo en las próximas semanas por las investigaciones abiertas en España, lo que facilitaría su regreso estas mismas Navidades.Rafael Nadal añadió en su comunicación que ha informado del resultado positivo de su prueba de COVID-19 a las personas con las que ha estado en contacto, sin citar a Juan Carlos que el próximo 5 de enero cumplirá 84 años.

https://mundo.sputniknews.com/20211216/ya-vienen-los-reyes-el-casi-imposible-retorno-de-juan-carlos-i-a-espana-por-navidad-1119386833.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rafael nadal, covid-19, ⚽ deportes, juan carlos i, tenis