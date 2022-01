https://mundo.sputniknews.com/20220131/captura-de-un-feminicida-y-violador-serial-pone-en-evidencia-los-huecos-de-la-justicia-boliviana-1120978910.html

Captura de un feminicida y violador serial pone en evidencia los huecos de la justicia boliviana

Según la Policía de Bolivia, Richard Choque Flores violó al menos a 77 mujeres, de las cuales dos —menores de edad— fueron halladas enterradas en su casa. Una... 31.01.2022, Sputnik Mundo

La detención del feminicida y violador serial Richard Choque Flores puso al descubierto la debilidad de las instituciones del Estado al momento de proteger a mujeres víctimas de violencia. En este caso, "no son fallas de la Justicia y la Policía: son problemas estructurales de la justicia patriarcal. Quiere decir que la vida de las mujeres no vale nada", dijo a Sputnik María Galindo, del movimiento feminista Mujeres Creando.La Policía investiga la violación de al menos 77 mujeres. Dos de ellas, menores de edad, fueron asesinadas y enterradas por Choque Flores en el patio de su casa, en la ciudad de El Alto, en La Paz. La justicia debe determinar si estas cifras son en realidad más elevadas.Choque Flores había sido detenido en 2013, acusado de feminicidio. Pero en 2019 recuperó la libertad, por un fallo del juez Rafael Alcón, quien recientemente también fue detenido por haber firmado tal decisión.Este lunes 31 de enero, mujeres en todo el país se movilizaron y se manifestaron en contra de un Órgano Judicial que permite la comisión de tales atrocidades."Justicia patriarcal quiere decir que la vida de las mujeres se puede vender. Quiere decir que la palabra de las mujeres no vale nada", dijo Galindo.En La Paz, Mujeres Creando convocó a una movilización que partió desde la puerta de la casa del feminicida, en la zona Ballivián de El Alto, y descendió a la ciudad de La Paz, hasta llegar a la Fiscalía. Para Galindo, la movilización demostró que "lo acontecido en este caso no es una falla, sino un fenómeno".Según la militante feminista, "no estamos ante el caso de un psicópata. Hay que tener mucho cuidado con esa calificación. Porque colocarlo dentro de una psicopatología lo convierte en un enfermo que no sabe lo que hace o no tiene responsabilidad de sus actos".Choque no solamente violaba y asesinaba. También robaba y extorsionaba a sus víctimas. Esa era su fuente de ingresos, según las primeras investigaciones.La casa de Choque FloresLas movilizaciones de este lunes 31 en Bolivia son "por la libertad de las mujeres jóvenes de poder vestirse como les da la gana, de poder ir a la universidad a la noche y regresar vivas a sus casas, de poder ir a una fiesta y regresar vivas. Hoy eso no puedes hacer en las periferias de El Alto, Santa Cruz o Cochabamba", aseguró Galindo.Y advirtió que "el sistema político formal está directamente involucrado en casos muy graves de violencia machista contra las mujeres". Por ello, consideró que "no tienen autoridad moral para venir a meterse en una lucha que los está interpelando".Las familias de víctimas y de personas desaparecidas piden que la casa de Choque Flores sea demolida, para que ingrese una retroexcavadora y se tenga seguridad de que no hay más cuerpos de asesinadas escondidos bajo tierra.En busca de más desaparecidasEl pasado 24 de enero, Choque Flores fue detenido acusado de violación. Los uniformados revisaron sus celulares y encontraron indicios de que habría abusado de 77 personas. Entre ellas encontraron los nombres de Iris y Lucy, dos menores de edad desaparecidas desde 2021.Choque Flores confesó que las había asesinado y enterrado en una habitación de su casa. Los oficiales de inmediato confirmaron que decía la verdad.Al día siguiente, decenas de personas instalaron una vigilia en la puerta de la casa de Choque, un barrio de calles de barro en este periodo de lluvias. Muchos querían saber si allí habría algún indicio de seres queridos desaparecidos. No solamente buscaban a jóvenes o adolescentes: también a hombres de todas las edades.La bronca barrial pudo más que el cordón policial que custodiaba la casa, a la espera de que la Fiscalía fuera a buscar más pruebas y pistas. La vivienda fue parcialmente quemada. Decenas de personas contaminaron la escena del crimen y encontraron anillos, además de ropas de mujer.La Policía informó que Choque Flores captaba a sus víctimas a través de redes sociales. Así abusó de mujeres en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. "Por lo menos hay 77 denuncias de personas que fueron sorprendidas por este sujeto, que no solo fueron extorsionadas, sino también fueron obligadas a mantener relaciones sexuales", dijo el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, en conferencia de prensa.Un juez presoChoque Flores, junto con un cómplice, fueron detenidos en 2013 por el asesinato de Blanca —todavía no existía la figura de feminicidio—, una joven que secuestraron y violaron, para finalmente matarla.El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo en Bolivia TV que el juez Alcón liberó a Choque Flores porque había un certificado médico según el cual corría peligro su vida. Porque tiene diabetes. Pero no se sabe qué médico firmó el documento, porque el expediente se perdió misteriosamente."El segundo argumento que se alega es que la Ley 2298 le permite salir de la cárcel a las personas que tienen un buen comportamiento, están estudiando y tienen un adecuado desenvolvimiento en la cárcel", dijo Lima. Pero Choque Flores había sido condenado a 30 años, sin posibilidad de acceder al indulto.Había un "tercer elemento: que la Fiscalía no había apelado, ni la víctima", comentó el ministro.Lima adelantó que se iniciarán acciones legales contra quienes hayan firmado el certificado de Choque Flores, "porque es inadmisible que un médico pueda decir que había una enfermedad terminal con una enfermedad como diabetes, gastritis o asma. Esas enfermedades no son terminales en las condiciones que señala nuestra legislación".Sobre la Ley 2298, que le permitiría a Choque Flores salir por buena conducta, sostuvo que fue malinterpretada para beneficiar al feminicida.Sobre la falta de apelación, "nos hablan con una sinvergüenzura total que no había apelado la víctima: la víctima estaba muerta. Sus familiares son personas humildes que no estaban en ese momento y no habían recibido además ninguna notificación", dijo Lima.Lima indicó que el Gobierno avanzará en la reforma de la justicia boliviana, para evitar que los feminicidas comprobados sigan libres.El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó al juez Alcón ante las cámaras, con carácter aleccionador: "Este es un mensaje para el pueblo, para las víctimas y los jueces que carecen de valores: vamos a hacer justicia para las víctimas de este tipo de delitos. Y si esto significa llevarnos a varios jueces ante las autoridades correspondientes, lo vamos a hacer. No vamos a tolerar más hechos de corrupción".

