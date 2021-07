https://mundo.sputniknews.com/20210729/con-la-mayor-tasa-de-feminicidios-regional-las-mujeres-bolivianas-se-organizan-contra-la-violencia-1114624272.html

Con la mayor tasa de feminicidios regional, las mujeres bolivianas se organizan contra la violencia

El movimiento Mujeres Creando intervendrá en las oficinas municipales de atención a las víctimas de violencia, con la finalidad de que reciban una atención... 29.07.2021, Sputnik Mundo

María, una joven de la ciudad de El Alto, fue a denunciar a su pareja por violencia. En la comisaría —en aplicación del protocolo— la derivaron a médicos forenses y otros especialistas para conocer su estado físico y mental. Por ello tuvo que hablar con un psicólogo, quien abusó de ella en su consultorio. Cuando acudió a la Policía nuevamente para acusarlo, se encontró con que otros doctores defendían al abusador profesional.Este caso, entre decenas que atiende el movimiento feminista Mujeres Creando, sirve para plasmar el panorama desesperante que enfrentan las víctimas de violencia machista en toda Bolivia, país de Sudamérica con mayor tasa de feminicidios, según un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).En el Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora este 30 de julio, Sputnik dialogó con la trabajadora social Paola Gutiérrez y con la abogada Heydi Gil, de Mujeres Creando, quienes serán responsables del proyecto para proteger a las víctimas de violencia en El Alto.Bolivia tiene el primer lugar en asesinatos de mujeres en América del Sur. En lo que va de 2021, se cometieron 67 feminicidios, es decir, dos asesinatos por cada 100.000 habitantes.Es por eso que Eva Copa, alcaldesa de El Alto, y María Galindo, líder de Mujeres Creando, firmarán un convenio para que la organización se encargue de reestructurar el funcionamiento de las 14 oficinas de Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) en este municipio, así como la Defensoría de la Niñez.A los SLIM acuden generalmente mujeres víctimas de violencia, quienes deberían recibir apoyo en estos espacios para dejar atrás los abusos sufridos.Mujeres en Busca de JusticiaDesde hace 10 años, Mujeres Creando impulsa el proyecto Mujeres en Busca de Justicia, ideado "para responder a tantas denuncias de mujeres maltratadas, asesinadas, violadas. Atendemos gratuitamente los casos de mujeres en situación de violencia y de familias de mujeres que han sido asesinadas por sus esposos o sus parejas", dijo Gil.En estos años, Mujeres Creando desarrolló un sistema de trabajo muy exitoso. Cada año, 2.500 víctimas de violencia acuden a La Virgen de los Deseos, la sede de esta organización, ubicada en el barrio paceño de Sopocachi."La forma de atención que tenemos es muy particular. Es distinta a lo que se hace en la función pública, donde se trabaja de forma paternalista y revictimizante", contó Gil. "Nuestro método de atención es muy distinto, porque parte de una visión netamente feminista".Por ello es tan requerido el programa Mujeres en Busca de Justicia, que "ya no da abasto. Tenemos montón de casos del interior de Bolivia. Y siempre vemos que esos casos deberían haber sido atendidos por defensorías y SLIM", dijo la abogada.Actualmente, este movimiento trabaja en 6.000 casos de mujeres violentadas.En varias performances y protestas artísticas de Mujeres Creando, la Policía termina dispersando a las activistas con gas pimienta, o sacando a María Galindo a la rastra de la plaza Murillo, como sucedió en años anteriores.Sin embargo, en los casos de violencia que atiende la organización tiene una coordinación plena con la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), la rama policial fundada en 2013 para ayudar a las víctimas.Cada vez que Mujeres Creando se comunicó con la FELCV de La Paz, "han venido aquí a recoger a estas mujeres, han ido a sus casas y han logrado efectivizar lo que ellas pedían en el momento, como toda situación de violencia amerita", mencionó Gil.Para ella, la intervención oportuna y eficaz de la Policía en defensa de la víctima ayuda a ahorrar un tiempo que puede ser vital: "Y no presentar denuncias, ni esperar fiscales, investigadores, notificaciones… No. Ya hemos logrado resolver varios casos en el momento, a partir de la coordinación con el comandante de la FELCV de La Paz".En El Alto "lo mismo queremos hacer. No vamos a ir a pelear con la Policía, sino a tener estas clases de acuerdos. Si hay un caso urgente, necesitamos intervención rápida. Se puede y se va a lograr con la fuerza pública, también con los fiscales", sostuvo la abogada.Una metodología exitosa"En El Alto la violencia es grave. Mueren mujeres, niñas, jóvenes que son violadas. Se está naturalizando esta forma de ejercer poder sobre las mujeres a través de la violación", dijo a Sputnik Paola Gutiérrez, autora del libro Propuesta de Metodología de atención de casos de violencia machista contra las mujeres con Enfoque Feminista, publicado a finales de 2020.En Mujeres Creando confían en que su metodología funcionará. Y se esperanzan con poder replicarla en muchos otros municipios del país: "Nuestra forma de atención no es con una varita mágica. Más bien, utilizamos el feminismo: cómo el feminismo ve a una mujer víctima de violencia y cómo ve a un agresor".Cada año, los SLIM en El Alto reciben aproximadamente 1.500 denuncias, muchas menos que las atendidas en el mismo lapso por Mujeres Creando. "De los casos que se han denunciado, hay una cantidad significativa que no se denuncian. En El Alto pasa por cuestiones culturales principalmente, porque no todas se animan a denunciar", dijo Gutiérrez.La trabajadora social, que integra Mujeres Creando desde hace 14 años, comentó que primero harán un diagnóstico de los SLIM, "para saber qué se puede rescatar, qué está bien, qué está mal. Luego vamos a capacitar a las y los profesionales a cargo de esas unidades en esta metodología de trabajo que nosotras tenemos".Una justicia en defensa de los violentosPara conseguir justicia, el principal obstáculo está en la prevalencia del dios dinero por encima de la ley. La abogada de Mujeres Creando comentó que —en la mayoría de los casos— cuando el violento es pobre, pasa rápido a la cárcel.Pero "la mujer víctima de violencia con marido millonario es la que menos justicia consigue. Tenemos varios casos de esposas de coroneles de la Policía, incluso uno de ellos ha desplegado al equipo táctico en contra de su esposa, por querer sacar un sillón", dijo Gil.Esas situaciones "no se exponen a la luz para salvar el nombre de los agresores, también para salvar a estas autoridades que tardan y hacen lo que quieren con la ley", aseguró la abogada. Además, "la corrupción hace que fiscales, policías y jueces se laven las manos y se hagan la vista gorda".Las mujeres "también sufren de violencia por la corrupción de sus abogados, que incluso a cambio de ayudar les piden sexo", agregó.Por ello, en Mujeres Creando reciben a todas las mujeres, vengan de donde vengan. Uno de los grafitis de esta organización más replicados en las paredes de Bolivia dice: "Indias, putas y lesbianas/ juntas, revueltas y hermanadas".Las modificaciones a la ley 348Cuando asumió la presidencia Luis Arce, en noviembre del año pasado, se comprometió a mejorar la ley 348, también llamada Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Es una normativa que contempla sentencias de 30 años para los feminicidas, pero a la vez los deja en libertad domiciliaria luego de seis meses, porque los procesos judiciales son muy lentos.En Mujeres Creando criticaron que el Gobierno abriera el texto para debatirlo con decenas de organizaciones de mujeres de todo el país, porque de esta manera no se obtendrían las soluciones inmediatas necesarias.Por ello, temen que las propuestas elaboradas en un primer momento por Mujeres Creando no serán tomadas en cuenta a cabalidad. "Lo que ya estaba sobre la mesa era una propuesta bien concreta y fácil de aplicar. Pero se va a diluir con el pasar de este tiempo", expresó.

