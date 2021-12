https://mundo.sputniknews.com/20211230/detienen-a-cuauhtemoc-gutierrez-de-la-torre-priista-acusado-de-operar-una-red-de-trata-de-mujeres-1119877704.html

Detienen a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, priista acusado de operar una red de trata de mujeres

A través de una tarjeta informativa, la dependencia capitalina indicó que, tras una orden de cateo solicitada y obtenida por el Ministerio Público de la Coordinación de Investigación de Delitos de Género como parte de una acusación penal por el delito de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual.De acuerdo con la propia fiscalía, la aprehensión habría ocurrido en la alcaldía Tlalpan, en casa de su madre. Tras ejecutar la orden de arresto, Gutiérrez de la Torre fue trasladado al Ministerio Público 50.En entrevista para Grupo Fórmula, el abogado del priista, Lázaro Tapia, calificó como "ilegal" la detención ya que aún no se resuelve un amparo tramitado contra cualquier arresto ante el juez 14 de amparo, en octubre de este año; sin embargo, el litigante reconoció que nunca se otorgó la suspensión provisional.La orden de aprehensión ejecutada este 30 de diciembre forma parte de la reapertura de la carpeta de investigación que ordenó la fiscal Ernestina Godoy, en marzo de 2021, luego de detectar omisiones e irregularidades en la indagatoria realizada por la fiscalía pasada.Por ello, se obtuvieron diversas órdenes de aprehensión y la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas del político capitalino.Caso Gutiérrez de la TorreEn abril de 2014, la periodista Carmen Aristegui presentó un reportaje en Noticias MVS en el que expuso, con una cámara escondida, cómo era el proceso de reclutamiento de presuntas edecanes que trabajarían con Cuauhtémoc Gutiérrez.En el material se observa a las colaboradoras del priista explicar a las aspirantes cuáles serán sus funciones, entre ellas, dar atención personalizada al llamado Zar de la basura.Sin embargo, algunas de las mujeres contratadas denunciaron que su trabajo consistía en realizar favores sexuales a cambio de un sueldo de entre 8.000 y 14.000 pesos (entre 400 y 700 dólares).Los recursos para pagar estos, según la investigación periodística, provenía directamente de la Secretaría de Finanzas del Revolucionario Institucional.Este modus operandi ya había sido denunciado por medios como Reforma, desde 2003, cuando Gutiérrez de la Torre era parte de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal y dirigente del Movimiento Territorial de la capital.Desde que se dio a conocer el caso, el priista rechazó las acusaciones, aunque esto no impidió que el PRI y la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México iniciaran una investigación.Exoneración y detencionesA pesar del reportaje, tanto el PRI como la PGJ determinaron no ejercer ningún tipo de proceso en contra del priista, ya que consideraron que no había elementos suficientes para imputarle algún delito.No obstante, años después, se daría a conocer que desde el PRI se protegió a Cuauhtémoc Gutiérrez y la fiscala Ernestina Godoy confirmaría además que hubo omisiones en la investigación.En este sentido, en octubre de 2020, la extitular de la Comisión de Justicia del PRI, Italy Ciani, declaró que el entonces líder del tricolor, César Camacho, ordenó no expulsar a Gutiérrez de la Torre con "una serie de excusas y falacias argumentativas".El 14 de septiembre de 2021, y tras la reapertura de la indagatoria, se detuvo a Claudia Prisical N, quien era la encargada de publicar las vacantes para trabajar como edecanes o asistentes administrativas del exlíder priista.Entre las órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar está la de Sandra Esther Vaca Cortés, exdiputada de la Ciudad de México, y quien habría operado como reclutadora de las postulantes.

