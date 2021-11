https://mundo.sputniknews.com/20211106/velan-15-horas-a-fiscalia-en-cdmx-por-corrupcion-en-caso-de-joven-desaparecida-1117943391.html

“Velan” 15 horas a Fiscalía en Cdmx por corrupción en caso de joven desaparecida

"Velan" 15 horas a Fiscalía en Cdmx por corrupción en caso de joven desaparecida

Durante más de quince horas, diversas organizaciones sociales y colectivas feministas “velaron” a la sede de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de... 06.11.2021, Sputnik Mundo

El evento se organizó por la convocatoria de la familia de Pamela Gallardo Volante, una joven que está desaparecida desde el 5 de noviembre del año 2017, y el asesoramiento del Grupo de acción por los Derechos Humanos y la Justicia social.Desde las diez de la noche del jueves 4 de noviembre de 2021, la familia de la jovencita así como integrantes de organizaciones sociales y de colectivas feministas, se congregaron para montar un campamento sobre la calle Gabriel Hernández, en la colonia Doctores, en el corazón de la Ciudad de México. Allí clausuraron simbólicamente el ingreso principal a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, denunciando su responsabilidad en la falta de una investigación eficaz en la localización de Pamela.Hace 4 años, el 5 de noviembre de 2017, Pamela -que entonces tenía 23- fue con un grupo de amigos al Soul Tech Festival, de música electrónica en el Ajusco, al sur de la capital mexicana. Sus amigos regresaron pero de Pamela no, y no se ha tenido más noticia de ella desde entonces.Salas explicó que aunque la familia ha recibido la atención tanto de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como de la Fiscal General capitalina, Ernestina Godoy, el compromiso político de las jefas “no se ha traducido en acciones efectivas para la búsqueda de Pamela”La abogada de la familia explicó a Sputnik que la principal línea de investigación de su desaparición abierta en el caso, es la posibilidad de que Pamela haya sido víctima de una red de trata de personas. Sin embargo, la familia de la joven y su representación denunciaron públicamente al cumplirse cuatro años de su desaparición, que “existen diferentes redes de corrupción al interior de la Fiscalía de Cdmx que han impedido ir tras las redes de trata de personas, que operan en la capital del país”Durante la madrugada, la familia y las solidarias compartieron una cena con pozole, -un plato típico mexicano de maíz y puerco- y decoraron con retratos de la joven la fachada del edificio conocido como “el Búnker” de la colonia Doctores.Colectivas de mujeres como las Siemprevivas acompañaron la velada bordando el reclamo de justicia de la familia de Pamela.Esteban Gallardo, uno de sus hermanos, refirió que la “velada” a la Fiscalía que realizaron durante toda la noche fue una manera de recordar los tres actos previos de denuncia que la familia ha realizado, uno por cada año que han pasado sin Pamela.Al cumplirse el cuarto año de su desaparición, la consigna usada fue “Contra sus redes, las nuestras” señalando la complicidad judicial al no investigar la trata de personas que se presume está de fondo en este caso, y a su vez, como una forma de ensalzar las redes de solidaridad y apoyo mutuo, que sostiene a las familias para seguir adelante en su reclamo de Justicia.

