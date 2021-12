https://mundo.sputniknews.com/20211221/frida-sofia-la-nina-que-todo-mexico-lloro-pero-que-nunca-existio-1119584961.html

Frida Sofía, la niña que todo México lloró pero que nunca existió

Frida Sofía, la niña que todo México lloró pero que nunca existió

El sismo del 19 de septiembre de 2017 que sorprendió a los habitantes de Puebla, Morelos y la Ciudad de México dejó cientos de historias trágicas... 21.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-21T20:31+0000

2021-12-21T20:31+0000

2021-12-21T20:31+0000

américa latina

televisa

andrés manuel lópez obrador

aristegui noticias

terremoto en méxico

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1119585523_0:0:3175:1787_1920x0_80_0_0_74a2e5fb986d710476a64f1eb3f75d1f.jpg

Este caso fue retomado durante la conferencia matutina de este 21 de diciembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como un ejemplo de cómo las dependencias del Estado se sometían a los intereses de los medios corporativos."Un conductor de televisión, que ya no voy a mencionar, cuyo nombre es mejor olvidar… Afortunadamente un almirante, en contra de las órdenes superiores, pero con mucha dignidad, dijo: 'Esto es una farsa, no existe, no está la niña'. Y entonces se genera una polémica y tienen que ofrecer disculpas los almirantes, los obligan, casi les dieron un guion. Así era", comentó López Obrador.El conductor al que hace referencia el mandatario es Carlos Loret de Mola, quien era el titular del espacio informativo que tuvo la supuesta exclusiva del caso de Frida Sofía.¿Cómo surgió el caso?Horas después de ocurrir el sismo de 7,1 grados, uno de los puntos más críticos para los rescatistas fue el Colegio Rébsamen, ubicado en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, y en el cual quedaron enterradas 26 personas, incluidos 19 menores de edad.Durante las labores de rescate, la reportera Danielle Dithurbide, colaboradora del noticiero matutino de Loret de Mola en Televisa, informó que la Secretaría de Marina tenía indicios de que una niña llamada Frida Sofía estaba atrapada entre los escombros.A lo largo del miércoles 20 de septiembre, Dithurbide dio detalles sobre los trabajos de rescate de la menor, afirmando que los papás habían pedido reservar los apellidos y que incluso algunos rescatistas habrían tenido contacto con la menor.La comunicadora dio cuenta de las actualizaciones del caso a lo largo de la transmisión: desde que se trataban de un grupo de tres a cinco niñas, que una maestra había hablado con Frida y le había dicho que se sentía "cansada" y hasta transmisiones en vivo para ver el momento exacto de su rescate.Toda la información de la transmisión supuestamente estaba sustentada en las declaraciones del oficial mayor de la Secretaría de Marina, almirante José Luis Vargas, quien incluso describió en exclusiva para Televisa las maniobras de rescate con las que supuestamente pretendían liberar a Frida Sofía.El caso conmocionó a la prensa nacional e internacional que únicamente podía dar cuenta de lo sucedido a través de la televisora, quien aparentemente habría acordado la exclusiva con los rescatistas de la zona.Desmienten a TelevisaEl mismo miércoles 20 de septiembre, medios como Aristegui Noticias comenzaron a poner en duda dicha versión con testimonios de padres que desconocían la existencia de alguna niña llamada así y por el hecho de que nadie tenía información ni contacto con los padres.Para la tarde del jueves 21 de septiembre, el subsecretario de Marina, Ángel Enrique Sarmiento, afirmó frente a medios de comunicación que la Marina "nunca tuvo conocimiento de esa versión" y sostuvo que "no se trató de una realidad" el caso. En la noche, acompañado del almirante Vergara, reiteró que no tenían información de alguna menor llamada Frida Sofía y ofreció una disculpa."Nueva información obtenida esta tarde en el sitio y después de recabar el censo de alumnos por parte de la Secretaría de Educación Pública, nos llevó a la conclusión de que, en caso de haber un sobreviviente, no necesariamente es una menor de edad. Ofrezco a los mexicanos una disculpa por la información vertida esta tarde donde afirmé que la Marina no contaba con los detalles de una supuesta menor sobreviviente en esta tragedia", declaró el funcionario federal.Televisa se lava las manosTras desmentirse el caso, los periodistas Carlos Loret de Mola y Denise Maerker leyeron en vivo un pronunciamiento de Noticieros Televisa en el que afirmaron que la información que difundieron fue validada por la Secretaría de Marina."Es importante decir que la información que hemos dado a conocer se basa exclusivamente, y el día de ayer se basó en todo momento, en fuentes oficiales identificables y en las entrevistas que se realizaron y se transmitieron que tuvimos con el personal gubernamental y los ciudadanos voluntarios que trabajan en la zona del derrumbe", afirmó Maerker.Los comunicadores incluso mostraron "su sorpresa" por el cambio de parecer del Gobierno federal, pues siempre confirmaron la información que recibían aprovechando que su puesto de transmisión estaba a lado del puesto de mando de la Secretaría de Marina, por lo que exigieron a la dependencia una explicación.Por su parte, Danielle Dithurbide, quien a partir de 2019 ocupó la titularidad del espacio de Loret de Mola en el noticiero matutino, en su momento se pronunció en el mismo sentido y, en marzo de 2021, reconoció que cometió un error que, sin embargo, le ayudó a crecer.

https://mundo.sputniknews.com/20200919/declaran-culpable-a-la-directora-de-un-colegio-en-cdmx-por-la-muerte-de-19-ninos-en-el-sismo-de-1092825347.html

https://mundo.sputniknews.com/20210914/se-les-cayo-el-teatrito-loret-de-mola-se-deslinda-de-caso-vallarta-1116054346.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Mariano Yberry https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Mariano Yberry https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Mariano Yberry https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

televisa, andrés manuel lópez obrador, aristegui noticias, terremoto en méxico, méxico