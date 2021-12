https://mundo.sputniknews.com/20211221/como-el-pri-se-apodero-del-relato-mas-corto-de-la-literatura-en-espanol-1119593638.html

¿Cómo el PRI se apoderó del relato más corto de la literatura en español?

El cuento de Augusto Monterroso tiene sólo siete palabras; el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó a México durante siete décadas. 21.12.2021, Sputnik Mundo

En el 100 aniversario del nacimiento del escritor guatemalteco, Sputnik recuerda cómo un célebre microrrelato dio forma al imaginario político de un país donde los dinosaurios no siempre son animales prehistóricos.Publicado en 1959, El dinosaurio sorprendió a la crítica por su brevedad y contundencia: "Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí".Sin embargo, con los años, aquel cuento fantástico se convirtió en breve historia costumbrista. Daba igual si era 1946, 1968, 1980 o 1994: cuando un mexicano despertaba, ahí seguía el mismo partido político en el poder. "La dictadura perfecta". Así bautizó el escritor peruano Mario Vargas Llosa al extenso periodo de más de 70 años que México fue gobernado por la misma fuerza política.Fue así que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se convirtió en "El Dinosaurio" del que habló Monterroso, quien nunca aclaró si su relato tenía tintes políticos. Nacido en Guatemala, pero adoptado por México desde muy joven debido al exilio, Monterroso se convirtió en un visionario involuntario de la política, al condensar en sólo siete palabras el sentir de una nación que acabó siendo gobernada por la llamada "revolución institucionalizada".Aunque el PRI nació formalmente el 18 de enero de 1946, en realidad se trató de la refundación de dos fuerzas antañas: el Partido Nacional Revolucionario (PNR), creado por Plutarco Elías Calles en 1929, y el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), instituido por Lázaro Cárdenas en 1938.Visto así, el mismo partido político gobernó México durante 71 años: de 1929 a 2000.Por ello, resulta tan común que la gente en México —y sobre todo los periodistas y analistas— llamen "dinosaurio" a aquel político, partido o ideología que se niegue a morir pese al avance del tiempo.En esta columna, el escritor Jorge Zepeda Patterson se refiere al PRI como el extinto animal prehistórico:También hay caricaturas, memes y todo tipo de ilustraciones al respecto:¿Dinosaurios en 2021?Por supuesto que este simbolismo también ha sido utilizado para criticar al actual Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en cuyo gabinete hay destacadas figuras del priismo, como Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).El 26 de octubre pasado, el funcionario de 85 años y exgobernador de Puebla fue recibido en la Cámara de Diputados entre abucheos y peluches de dinosaurios.Desde que fue llamado por López Obrador para integrar la Cuarta Transformación, Bartlett se defendió y dio su propia definición de "dinosaurio" al periódico mexicano El Universal: "Es una figura que subsiste en el tiempo, pasan los años y sigue ahí. ¿Te acuerdas de Augusto Monterroso, que decía: Desperté y el dinosaurio todavía estaba allí? ¿Quiénes son los dinosaurios? Depende de qué lado lo digas; un dinosaurio neoliberal, que todo se lo come, es malo, no permite que nadie crezca y aplasta a los pobres e impulsa la pobreza".Y cuando le preguntaron directamente si se consideraba una de esas criaturas prehistóricas, el funcionario de 85 años respondió: "No soy ese dinosaurio que te describo. Ese que describo es muy peligroso y ha hecho mucho daño al país".Sin embargo, Bartlett ha estado inmerso en el mundo de la política desde mediados de la década de 1960, y ha ocupado algunos de los cargos públicos del país. Fue secretario de Gobernación durante el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), secretario de Educación Pública en parte del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1992), gobernador de Puebla (1993-1999) y senador en dos periodos (200-2006 y 2012-2018).

