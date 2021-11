https://mundo.sputniknews.com/20211120/nadie-escapa-de-la-ideologia-del-pri-como-se-apropio-de-la-historia-y-la-identidad-mexicana-1118455243.html

Nadie escapa de la ideología del PRI: cómo se apropió de la historia y la identidad mexicana

Sin embargo, paradójicamente y a pesar del discurso, la ideología del gobierno actual no dista mucho de la original priísta que encumbró al Revolucionario Institucional por 70 años y que sentó las bases para la definición de una identidad nacional, tras la conformación del Estado posterior a la Revolución Mexicana.En entrevista para Sputnik, Rogelio Hernández, investigador del Colegio de México, aseguró que la noción y definición de lo que es ser mexicano siempre llegará a la ideología priista, pues el partido volvió sus intereses ideológicos en las necesidades y reflejos del pueblo mexicano."El sistema político mexicano se construyó después de la revolución y por lo tanto está fundado en los objetivos, propósitos y discurso ideológico de la revolución. La revolución estableció, y está muy claro en la Constitución del 1917, que el Estado se vuelve responsable del bienestar social y de utilizar el Estado en protección de la sociedad, es decir revindicar todo lo que el Porfiriato canceló ", declaró al académico de El Colegio de MéxicoEl autor de La historia mínima del PRI indica que el tricolor "reforzó la construcción ideológica de esa visión nacionalista" que se define a partir de las "necesidades sociales que alguien tiene que resolver", en este caso, el Estado, lo que refuerza una visión paternalista de la política.El PRI se "apropió" de la identidad nacionalEl académico afirma que el PRI logró tener "tanta ascendencia y al final apropiarse del discurso ideológico porque el resto de los actores sociales y partidos políticos desecharon la historia nacional", lo que hizo que el movimiento priísta se apropiara de ella.Lo anterior, según Hernández Rodríguez, porque la oposición de izquierda apostó por héroes y discursos cercanos a la Unión Soviética y Cuba, y la de derecha nunca erigió alguna figura de autoridad. Incluso cuando Felipe Calderón estuvo a cargo de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, en 2010, se enfocó únicamente en la independencia porque "para el panismo la Revolución Mexicana es el fundamento del PRI".Por esta razón, el también doctor en Ciencia Política por la UNAM considera que "es altamente improbable" encontrar una definición de identidad nacional o ideología partidista que escape del nacionalismo revolucionario pues "esa ideología permea tanto en la cultura nacional que es prácticamente imposible hacer un discurso contrario".Incluso en ejemplos como el del PAN, que a pesar de mostrarse como un partido ideológicamente apartado del PRI, "simplemente disputó algunas de las cuestiones que ellos consideraban del radicalismo de los gobiernos priistas"."Este ha sido el principal problema de Acción Nacional, porque todas las veces que trata de discutir esa ideología se enfrenta a una cultura ampliamente extendida en México. Y todos los partidos, se planten de izquierda o se planten de alguna fracción de la derecha, tarde o temprano se enfrentan a este discurso. De ahí que la única posibilidad de que realmente se dispute el poder es en torno al nacionalismo revolucionario", aseguró.La ideología priísta persistePara el escritor, la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador es ejemplo claro de cómo alejarse discursivamente del PRI, pero al mismo tiempo refrendar la misma lógica nacionalista revolucionaria, incluso siguiendo las mismas etapas que se definieron para tal ideología: independencia, reforma y revolución.Una manifestación de la cercanía de las ideologías se da en el discurso contra el neoliberalismo y los tecnócratas de López Obrador, lo que sugiere nuevamente la concepción de un Estado paternalista como la única posible solución a las crisis."López Obrador insiste que todo lo que se llama tecnocracia, o como él dice neoliberalismo, destruyó al país y ya implícitamente está suponiendo que la racionalidad económica es incompatible con el desarrollo social, y esto no es verdad, porque lo que está provocando es un Estado que se hace responsable de todo y recupera al viejo Estado paternalista. De nuevo la identidad nacional sigue pasando por necesidades sociales que alguien tiene que resolver, y quién lo va a resolver, el Estado. Por eso siempre el nacionalismo revolucionario va a terminar hablando del Estado y por lo tanto de las tareas de la Revolución Mexicana", consideró el especialistaPara Hernández Rodríguez, construir una nueva identidad alejada del nacionalismo revolucionario debe plantearse desde la academia, desde la política pública y con la participación de "algunos grupos que antes eran marginales y ahora tienen más visibilidad, empezando por el ejemplo el feminismo"; sin embargo, consideró que la redefinición "se llevaría muchísimos años", además de que necesitaría "de la participación muy activa, muy sensata y muy coherente de organizaciones civiles".Esta nueva identidad, detalla, también debe contemplar las relaciones que México tiene con el mundo, pues "el nacionalismo no solamente se alimentó de esta ideología de la historia nacional, sino también se ha nutrido de la relación internacional, y básicamente con EEUU"."La academia tiene que incidir en esto porque algo que tiene que quedar claro es que la historia es independiente de los partidos políticos, es independiente de las ideologías y sobre todo de la competencia electoral. Cuando los partidos asuman esto, entonces todos vamos a entender la identidad nacional sin necesidad de definirse a partir de una ideología partidaria", concluyó.

