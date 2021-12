https://mundo.sputniknews.com/20211221/dile-que-no-sea-peja-un-diputado-del-pri-insulta-a-companera-en-plena-sesion--video-1119591145.html

"Dile que no sea pe***ja": un diputado del PRI insulta a compañera en plena sesión | Video

"Dile que no sea pe***ja": un diputado del PRI insulta a compañera en plena sesión | Video

El diputado del PRI, Alejandro Arias, se vio obligado a disculparse luego de que insultó a su compañera de partido, Ruth Tiscareño, luego de que votó a favor... 21.12.2021, Sputnik Mundo

Durante la sesión del Congreso de Guanajuato de este de diciembre, Morena presentó un recurso para que el INE realice la consulta para la revocación con el presupuesto que tiene asignado y en las fechas que se habían aprobado previamente.Al momento de la votación, Tiscareño Agoitia, quien es presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, votó a distancia a favor del proyecto del morenista Ernesto Prieto, a lo que Alejandro Arias respondió: "Dile que no sea pe***ja".Fue un "mal entendido"Después de la votación, y tras viralizarse el momento, Arias Ávila explicó que, dado que él tenía la palabra al terminar la votación, apretó sin querer el botón que abría el micrófono y por eso se escuchó su insulto.A pesar de que la declaración se dio exactamente después del voto de la priista, el legislador afirmó que "se interpretó" mal lo dicho, pues se dirigía a un asesor; sin embargo, se dijo muy apenado por la situación ya que procura "siempre el respeto a las mujeres"."Mal haría yo en tener algún elemento para poder proferir algún insulto en contra de ella. No lo hice, no me refería a ella, fue desafortunada tener el micrófono abierto asumo las consecuencias y por eso estoy dando la cara frente a mis compañeras y compañeros", declaró en el pleno del congreso local.Hasta el momento la diputada Ruth Tiscareño no se ha pronunciado sobre el incidente.

