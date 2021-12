https://mundo.sputniknews.com/20211222/los-mejores-rounds-de-amlo-en-sus-mananeras-del-2021-1119541979.html

Los mejores 'rounds' de AMLO en sus mañaneras del 2021

Desde tuits de expresidentes hasta comparaciones con Hitler fueron el blanco del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante sus mañaneras... 22.12.2021, Sputnik Mundo

Opositores, expresidentes e intelectuales. López Obrador agarró parejo en sus conferencias de prensa diarias contra personajes que lanzaron desde mensajes ofensivos a sus seguidores hasta comparaciones con el dictador nazi. Estos fueron las mejores peleas del presidente de México durante sus famosas mañaneras del 2021: "Ya se pasó"El presidente de México no ocultó su molestia luego de que el escritor y activista Javier Sicilia, luego de que éste publicara un artículo en el que aseguró que el morenista tenía una psicología similar a la nazi. "Ciertamente AMLO no es Hitler —carece de su genio y de la disciplina de las masas del nazismo—. Pero tiene su psicología y hay que temerla", escribió Sicilia en una columna publicada en el semanario Proceso. Al respecto, el mandatario mexicano comentó que el activista "se pasó" con dicha comparación y aseveró que desde 2012, cuando Sicilia se reunió con los entonces candidatos a la Presidencia, lo sintió como falso."El pueblo se cansa de tanta pinche transa"Luego de que el extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Peña Nieto, Emilio Lozoya, ofreciera pagar cinco millones de dólares para reparar el daño causado a las arcas de la dependencia por el caso Odebrecht y Agronitrogenados, el presidente de México estalló en contra del exfuncionario. "Estoy hablando de 200 millones de dólares. Entonces, en el caso de Pemex lo que está demandando es que devuelvan dinero, que se recupere el dinero", indicó. "Es una vergüenza" "¿Usted cree que nos quedamos en la época de los montajes?", cuestionó López Obrador al expresidente mexicano Felipe Calderón, luego de que difundiera una noticia falsa sobre el actual mandatario. Todo empezó luego de que el comunicador mexicano Joaquín López Dóriga indicara que el recorrido en tren rumbo a Santa Lucía que el presidente compartió en su cuenta de Twitter era falso, pues tal transporte no existía. La información fue replicada por Calderón. "Tonto es quien piense que el pueblo es tonto" Luego de que el expresidente de México Vicente Fox llamara "arrastrados" a los asistentes al informe que López Obrador dio en el Zócalo el pasado 1 de diciembre por sus tres años como jefe del Ejecutivo, el morenisto no se aguantó las ganas de contestarle al expanista. "El pueblo no es tonto, tonto es quien piense que el pueblo es tonto", agregó el mandatario mexicano en referencia a los dichos de Fox quien también tildó de "acarreados" a quienes asistieron al evento. "Me gustaría que Vargas Llosa defendiera la democracia de Perú"El presidente de México tampoco escatimó en comentarios hacia el escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien abiertamente manifestó su apoyo a Keiko Fujimori, la candidata de la derecha en Perú y quien fue vencida por Pedro Castillo. Al explicar la visita de una comitiva mexicana a Perú a petición de Castillo, López Obrador aseveró que Vargas Llosa ve una amenaza en el actual presidente peruano por su visión conservadora. "Aunque no se tenga simpatía o afinidad en lo político, en lo ideológico, por encima de todo está la democracia, que es el poder del pueblo, la voluntad del pueblo. Si el pueblo peruano decidió votar por este presidente, ¿por qué apostar a derrocarlo?", sentenció López Obrador.

