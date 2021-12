https://mundo.sputniknews.com/20211220/la-maldicion-vargas-llosa-estos-son-los-candidatos-que-ha-apoyado-y-han-perdido-1119537116.html

¿La 'maldición' Vargas Llosa? Estos son los candidatos que ha apoyado... y han perdido

¿La 'maldición' Vargas Llosa? Estos son los candidatos que ha apoyado... y han perdido

El escritor peruano Vargas Llosa ha dejado en claro su apoyo a los personajes políticos de derecha en América Latina, los cuales han perdido los comicios en lo... 20.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-20T21:35+0000

2021-12-20T21:35+0000

2021-12-20T21:42+0000

américa latina

chile

mario vargas llosa

gabriel boric

josé antonio kast

bolivia

argentina

luis arce

carlos mesa

keiko fujimori

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108949/38/1089493813_0:43:3069:1769_1920x0_80_0_0_13dd03f4fd684807a1d4a94cb13a7949.jpg

Ante la derrota de José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano en Chile, frente a Gabriel Boric, quien contendió en representación del bloque de izquierda Apruebo Dignidad, Mario Vargas Llosa ha sido blanco de críticas y burlas ante sus nada acertadas apuestas políticas. "Estoy dispuesto a apoyarlo en lo que usted quiera", le dijo Vargas Llosa a Kast el pasado 4 de diciembre. "Lo de Chile es absolutamente fundamental para América Latina porque los ojos de toda la región están centrados en Chile hoy en día. Así que creo que no hay más alternativa que ganar las elecciones", agregó el escritor cuyas predicciones no se cumplieron, pues en Chile ganó la izquierda. Pero esta no es la primera vez que Vargas Llosa se equivoca de "gallo". ¿Quiénes son los otros personajes que Vargas Llosa ha apoyado y han perdido? El apoyo a Macri "Argentina había pasado por un periodo de populismo terrible, con muchísimos problemas de toda índole, políticos, sociales, económicos, y todos celebramos pues que el pueblo argentino lo llevara a usted a la Presidencia", le dijo el escritor peruano a Mauricio Macri en marzo de 2019 durante una reunión que sostuvieron en la Casa Rosada. Siete meses después de aquel encuentro, Macri perdió las elecciones frente a Alberto Fernández quien ganó la jornada electoral con un 48% de los votos. Las porras a Carlos MesaEn octubre de 2020, Vargas Llosa echó todas su fichas a favor de Carlos Mesa, quien buscaba ser presidente Bolivia, luego del golpe de Estado contra Evo Morales. Pero esta apuesta tampoco le salió bien al escritor. "Ojalá este apoyo, que es un apoyo por la democracia, que es un apoyo por la libertad, por la legalidad, obtenga una victoria. Será una victoria para el pueblo boliviano que tendrá enormes beneficios para los bolivianos y sin duda para el resto de América Latina", dijo el peruano unos días antes de las elecciones. El ganador de aquella elección en Bolivia fue Luis Arce Catacora, un hombre cercano a Evo Morales quien pudo regresar a su país tras los comicios, luego de pasar meses exiliado en México y Argentina. En pro de Keiko Fujimori"Hay que salvar al país de un peligro enorme que es caer en manos del totalitarismo. Lo estamos viendo en Venezuela, en Cuba a lo largo de los años: que no prosperan. No podemos permitir que eso ocurra en el Perú", aseguró Vargas Llosa en mayo pasado al pronunciarse a favor de Keiko Fujimori para la Presidencia de Perú. Sin embargo, quien ganó fue el maestro de ascendencia indígena Pedro Castillo. Así Fujimori —hija del expresidente peruano Alberto Fujimori, un símbolo de la derecha en Perú— hiló su tercera derrota.

https://mundo.sputniknews.com/20211220/los-hitos-del-triunfo-de-boric-en-chile-y-lo-que-le-espera-1119519544.html

https://mundo.sputniknews.com/20211217/el-cruce-entre-diputados-que-dejo-a-alberto-fernandez-sin-presupuesto-para-2022--videos-1119461109.html

https://mundo.sputniknews.com/20211216/gobierno-de-peru-sale-a-defender-el-apoyo-de-amlo-a-pedro-castillo-1119412353.html

chile

bolivia

argentina

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chile, mario vargas llosa, gabriel boric, josé antonio kast, bolivia, argentina, luis arce, carlos mesa, keiko fujimori, alberto fernández, perú, pedro castillo