"El pueblo se cansa de tanta pinche transa": AMLO 'batea' oferta de Lozoya para reparar daño a Pemex

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la oferta de 5 millones de dólares hecha por el extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex)... 12.11.2021, Sputnik Mundo

El daño financiero ocasionado a Pemex solamente por la compra de una planta chatarra a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) asciende a 200 millones de dólares por lo que lo ofrecido por Lozoya como reparación del daño no es suficiente, consideró el mandatario mexicano. "Estoy hablando de 200 millones de dólares. Entonces, en el caso de Pemex lo que está demandando es que devuelvan dinero, que se recupere el dinero", explicó López Obrador, quien aseveró que, mal aconsejados, Lozoya y Alonso Ancira, director de AHMSA no quieren reparar el daño. El mandatario mexicano indicó que estos actos de corrupción tienen cansado al pueblo de México. También sobre el caso de Lozoya, el secretario de Gobernación en México, Adán Augusto López, señaló que no existe ningún convenio entre el extitular de Petróleos Mexicanos y el Ejecutivo."No hay ningún convenio como asegura él con la Presidencia de la República porque la Presidencia de la República no forma parte del litigio", sentenció el secretario.

