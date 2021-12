https://mundo.sputniknews.com/20211221/no-se-hagan-ilusiones-el-litio-quedara-en-manos-de-mexico-advierte-amlo-a-empresas-privadas--1119566858.html

"No se hagan ilusiones, el litio quedará en manos de México", advierte AMLO a empresas privadas

"No se hagan ilusiones, el litio quedará en manos de México", advierte AMLO a empresas privadas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que aunque no se aprueba la reforma energética impulsada por él, el Gobierno tiene un "plan B"... 21.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-21T16:03+0000

2021-12-21T16:03+0000

2021-12-21T16:03+0000

américa latina

energía

andrés manuel lópez obrador

litio

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1119566946_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_a2c1e6125b3f28eb48a750c03dc9cb20.jpg

"Lo del litio... que no se hagan ilusiones, va a quedar en México", sentenció el mandatario mexicano al asegurar que incluso si el Congreso adquiere actitudes "antipatriotas" y no pasa la reforma energética en donde se propone la nacionalización del mineral, este quedará protegido y será para los mexicanos. En su conferencia de prensa de este 21 de diciembre, el mandatario mexicano señaló que ya "ha quedado muy claro que no queremos que se privatice (el litio), pues, indicó, es un mineral esencial para el desarrollo mundial. Sin embargo, López Obrador aceptó que la extracción del litio es un proceso complejo que requiere investigación, exploración y cuantificar el potencial que tiene el territorio mexicano para su extracción. En reforma energética propuesta por el Gobierno de México se prevé que el litio sea expropiado; sin embargo, autoridades han señalado que las concesiones que ya fueron dadas a empresas extranjeras no serán retiradas, aunque ya no se darán nuevas.

https://mundo.sputniknews.com/20211028/mexico-confirma-que-se-creara-una-empresa-estatal-para-la-extraccion-del-litio-1117611340.html

https://mundo.sputniknews.com/20211001/que-pasara-con-las-empresas-extranjeras-que-ya-tienen-concesiones-para-extraer-litio-en-mexico-1116670106.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

energía, andrés manuel lópez obrador, litio, méxico