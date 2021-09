https://mundo.sputniknews.com/20210921/felipe-calderon-comparte-tuit-falso-del-presidente-de-cuba-y-amlo-1116294204.html

Felipe Calderón comparte tuit falso del presidente de Cuba y AMLO

El expresidente de México Felipe Calderón se suma a la larga lista de políticos que caen 'fake news' de redes sociales, luego de compartir un tuit falso del... 21.09.2021, Sputnik Mundo

La publicación compartida por Calderón Hinojosa consta de una captura de pantalla de un supuesto tuit hecho por Díaz-Canel en la que agradece la supuesta donación de combustible, alimentos y 50 carros patrulleros que habría hecho recientemente el presidente de México.El post apócrifo, en el que se ve una foto de ambos mandatarios, fue compartido por el cartonista Sergio Iracheta acompañado de la leyenda "ayuda para la represión", en relación al supuesto apoyo económico enviado por López Obrador en calidad del pago a los médicos cubanos durante la pandemia.No obstante, el tuit original fue publicado por una cuenta parodia de Miguel Díaz-Canel, la cual aclara desde su biografía que se trata de un perfil falso.Pese a ello y a que el error fue detectado por varios medios, Felipe Calderón no ha borrado la publicación de su perfil, misma que recibió comentarios en contra del supuesto apoyo que López Obrador habrían dado a Cuba.Cabe recordar que la única ayuda oficial que el gobierno mexicano ha dado a Cuba recientemente fue el pasado mes de julio, cuando La Habana recibió un donativo de alimentos, medicinas y oxígeno para hacer frente a la crisis sanitaria por COVID-19."Siempre vamos a estar agradecidos a gobiernos y a pueblos como el de México que lo trata de exportar hacia Cuba es esa amistad y hermandad que nos unen, y no la guerra o la violencia", declaró el mandatario cubano para los medios, en su momento.Críticas contra el gobierno cubanoLas críticas del expresidente panista contra el mandatario cubano iniciaron el pasado 14 de septiembre cuando se confirmó que Miguel Díaz-Canel sería el primer presidente extranjero en dar un discurso durante el desfile militar del 16 de septiembre, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.El exmandatario lanzó una serie de tuits en los que criticó a López Obrador por permitir que Díaz-Canel diera un discurso, lo que calificó como un elemento que podría dividir a los mexicanos en el Bicentenario de la Consumación de la Independencia."Estoy seguro que al Presidente @lopezobrador_ le interesar la unidad de los mexicanos, especialmente en el Bicentenario de la Independencia. Yo quiero lo mismo. No agreguemos elementos que nos dividan, busquemos los que nos unan. Si ese el propósito, contará siempre conmigo", escribió el expresidente.

