https://mundo.sputniknews.com/20211216/ucrania-planea-realizar-mas-maniobras-con-sus-aliados-en-la-region-del-mar-negro-1119395016.html

Ucrania planea realizar más maniobras con sus aliados en la región del mar Negro

Ucrania planea realizar más maniobras con sus aliados en la región del mar Negro

KIEV (Sputnik) — Ucrania inició las negociaciones con sus socios en la región del mar Negro para llevar a cabo más ejercicios militares, informó el líder del... 16.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-16T15:10+0000

2021-12-16T15:10+0000

2021-12-16T15:34+0000

defensa

europa

ucrania

otan

mar negro

🛡️ zonas de conflicto

volodímir zelenski

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1119162326_0:4:3481:1962_1920x0_80_0_0_7c95b2e2793efbf2f0e6bc1e67a85033.jpg

"Ucrania comenzó el proceso de consultas con los socios en la región del mar Negro para aumentar la confianza, incrementar la cantidad de maniobras y medios de preparación, esperamos que la iniciativa encuentre respuesta de nuestros socios, porque la seguridad del mar Negro redunda en nuestro interés común", declaró Zelenski.En la reunión bilateral con Zelenski, Stoltenberg denunció una vez más la concentración de las fuerzas rusas en la frontera con Ucrania.El presidente ucraniano, por su parte, informó que abordó con el secretario general de la Alianza Atlántica "las áreas en las que hace falta intensificar la colaboración entre Ucrania y la OTAN teniendo en cuenta los serios retos actuales".Desde finales de octubre pasado, Occidente acusa a Rusia de concentrar sus fuerzas cerca de la frontera con Ucrania y preparar una ofensiva contra ese país. Algunos medios estadounidenses, citando a los servicios de inteligencia, afirmaron que Rusia podría invadir Ucrania a comienzos de 2022.Rusia ha declarado repetidamente que no amenaza ni tiene la intención de atacar a nadie.A la vez, Moscú denunció el incremento de la presencia militar de la OTAN en la región del mar Negro, que incluye buques de guerra con misiles a bordo, aviones estratégicos de EEUU y ejercicios a gran escala, algunos de ellos no programados.Moscú subrayó que no pasará por alto acciones que sean potencialmente peligrosas para sus intereses.Ucrania y la OTANAún no existe una posición única dentro de la OTAN sobre la posible incorporación de Ucrania a ese bloque militar, declaró Zelenski.Asimismo, continuó, los miembros de la OTAN tampoco han llegado a un consenso acerca de la asistencia militar a Ucrania.Ucrania renunció en 2014 a su estatus de Estado no alineado. En junio de 2016 el país proclamó el ingreso en la OTAN como un objetivo de su política exterior. En 2019 el Parlamento ucraniano aprobó enmiendas constitucionales en las que se proclama el propósito de ingresar en la Unión Europea y la Alianza Atlántica.En junio de 2020, Ucrania llegó a ser el sexto Estado que posee el estatus de socio de la OTAN con posibilidades ampliadas.El 7 de diciembre pasado el presidente ruso, Vladímir Putin, en una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Joe Biden, expresó la necesidad para Rusia de recibir "garantías fiables y jurídicamente vinculantes" que excluyan la expansión de la OTAN hacia el este.El 13 de diciembre en negociaciones con el primer ministro británico, Boris Johnson, reiteró la importancia de empezar las consultas para elaborar acuerdos que impidan el avance de la OTAN hacia el este y el despliegue de armas que amenacen a Rusia en los Estados vecinos, "principalmente en Ucrania".

https://mundo.sputniknews.com/20211214/el-parlamento-ucraniano-permite-a-militares-extranjeros-participar-en-maniobras-en-2022-1119302346.html

https://mundo.sputniknews.com/20211214/tendencias-y-prospectivas-belicas-para-el-2022-1119320456.html

ucrania

mar negro

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, ucrania, otan, mar negro, 🛡️ zonas de conflicto, volodímir zelenski