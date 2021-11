https://mundo.sputniknews.com/20211109/la-via-crucis-del-peronismo-hacia-las-urnas-1118047381.html

La vía crucis del peronismo hacia las urnas

No hay encuesta que haga sonreír a la coalición gobernante en Argentina. El peronismo sabe que lo tiene muy difícil para remontar, en los comicios legislativos... 09.11.2021, Sputnik Mundo

No será por falta de intentos. La coalición gobernante, que en los comicios del 12 de septiembre presentó listas únicas con candidatos consensuados, dirimió sus propias internas postelectorales a cara de perro. El puntapié inicial lo dio la vicepresidenta, Cristina Fernández, y durante dos semanas el Frente de Todos puso en riesgo su propio nombre.Se vivió, por entonces, "una semana de presión interna alrededor del primer mandatario que tuvo a toda la ciudadanía siguiendo paso a paso lo que sucedía", en palabras de la politóloga Alexandra Morales, directora de la consultora Política Meraki.Se calmaron las aguas, finalmente, con la irrupción en el gabinete de experimentadas figuras peronistas no exentas de polémica y de testosterona. El oficialismo lo justificó como un intento de recuperar "volumen político". Así lo reiteró en cuanto estrado tuvo a su alcance.El Gobierno de Alberto Fernánedez también desplegó un sinfín de ayudas y políticas públicas para tratar de paliar el deterioro social y económico de un país que tiene al 40,6% de sus habitantes en la pobreza y que estaba hastiado de las restricciones padecidas durante año y medio de pandemia.Hubo una especial consideración con la provincia de Buenos Aires (este), un distrito que alberga al 37% del padrón electoral y que en las elecciones primarias dejó al Gobierno por detrás del principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, por una diferencia de más de 4 puntos.Cuenta atrásDesplegada la fanfarria, el oficialismo descuenta las horas hasta las elecciones legislativas con una campaña electoral basada en el "Sí" a su gestión, pero sin mucho margen para el optimismo, señala Morales en diálogo con Sputnik."Busca dejar atrás los recuerdos negativos y reconvertirlos en una visión positiva del futuro", apunta la integrante de la Red de Politólogas. "Reemplaza restricciones por libertad, y apuesta por destacar los logros de gestión".Más satisfecho con el escenario electoral, el mayor bloque opositor se escuda en la palabra "libertad", muy querida también por el economista libertario Javier Milei, que en las elecciones primarias logró el tercer puesto en la capital cautivando con su discurso incendiario a un electorado en gran parte reacio de por sí al peronismo.Según esta consultora, "este panorama previo a las elecciones, posiblemente tenga una incidencia negativa para el oficialismo, que ya preveía que los resultados no serían tan beneficiosos pero apuntaba a disminuir la brecha en algunos distritos y provincias".Mayoría en riesgoEn las elecciones primarias del próximo domingo 14 se renovarán la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados (127 de 152) y un tercio de los del Senado (24 de 52).El Frente de Todos tiene mayoría en el Congreso, pero en estos días hace números, preocupado. Si se repitieran los resultados de las PASO, el oficialismo perdería la mayoría en la Cámara Baja, donde pone en riesgo 52 lugares, y podría incluso dejar de ser la primera minoría (la fuerza con más cantidad de escaños).En el Senado, donde pone en juego 15 bancas, la coalición gobernante sabe que en las PASO perdió en 6 de las 8 provincias que eligen senadores: Córdoba (centro), Corrientes (noreste), Chubut (sur), Mendoza (centro-oeste), La Pampa (centro) y Santa Fe (centro-este). Solo le fueron favorables Tucumán (noroeste) y Catamarca (noreste).Este trasvase de votos le otorgaría una mayor fuerza de negociación al Juntos por el Cambio, que a su vez arriesga 60 escaños en Diputados y ocho en la Cámara alta.El frente opositor, por otro lado, no termina de sentirse cómodo con el que fuera su principal referente, el expresidente Mauricio Macri (2015-2019). El exgobernante, indagado por estos días en una causa judicial sobre espionaje ilegal, arrastra una imagen negativa de gestión de la que no es consciente, a decir por las lecciones económicas que trata de impartir desde medios afines de comunicación.Terceras fuerzasEstos comicios, por otro lado, consolidarán como tercera fuerza a nivel nacional al Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), al tiempo que otorgarán un mayor protagonismo a otros actores de menor relevancia que han tenido un renovado protagonismo en las últimas elecciones."Cuando se encuentran en juego una multiplicidad de bancas, como en el caso de estos comicios, las terceras fuerzas tienen mayor posibilidad de lograr uno o varios lugares en el Congreso", expone a Sputnik el politólogo Gonzalo Vronkistinos, coordinador del Programa de Instituciones Políticas del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).Un ejemplo de esta situación la encarna la capital, que elegirá a 13 representantes en la Cámara de Diputados. "De acuerdo a los resultados de las primarias, es probable que otras fuerzas más allá de las principales puedan obtener una banca", plantea Vronkistinos.En estas elecciones compiten menos de la mitad de las listas que se presentaron en las PASO, cuando se definieron los candidatos que podían figurar en estos comicios.En total pugnarán por el voto de los electores 135 listas en la Cámara de Diputados, cuando en las primarias fueron 280, y 47 en el Senado, mientras que en la convocatoria anterior fueron 101.

argentina

