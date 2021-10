https://mundo.sputniknews.com/20211020/crecen-las-voces-que-piden-legalizar-el-cannabis-en-espana-1117336149.html

Crecen las voces que piden legalizar el cannabis en España

BARCELONA (Sputnik) — Cada vez son más los países que debaten sobre la legalización del cannabis, una discusión que recientemente cobró fuerza en España con... 20.10.2021, Sputnik Mundo

Solo en octubre, tres partidos con representación en el Congreso de los Diputados (Cámara baja) anunciaron la presentación de proyectos de ley para abordar la regulación de esta sustancia.La primera de ellas, impulsada por el partido minoritario de izquierdas Más País, entró a debate en el hemiciclo este martes pero murió con escaso recorrido después de que su toma en consideración fuera rechazada por la mayoría de grupos.Es un paso adelante, sin embargo, hacia una normativa que hace años que se tantea en España, donde el 37% de la población de 15 a 64 años ha consumido cannabis alguna vez, según el informe de 2021 del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA).De acuerdo con este organismo, que colabora con el Ministerio de Sanidad, un 10,5% de españoles tomaron marihuana o hachís en el último año, un 8% en el último mes y casi un 3% a diario.Se estima que entre 2019 y 2020 unas 237.000 personas en España se iniciaron en el consumo de cannabis —86.000 de ellas menores de edad—, y la tendencia sigue en ascenso.Mientras suben los aficionados a esta sustancia también crecen los riesgos que se le asocian: casi 600.000 personas en el país la toman de manera problemática, con 14.000 personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia en 2019.Nacen iniciativas políticasLos datos del OEDA muestran que un 36% de españoles considera que la legalización del cannabis es una medida importante para resolver el problema de las drogas.El Código Penal español castiga su cultivo, tráfico, uso en lugares públicos y posesión ilícita, además de todas las actividades que tienen el fin de promocionar la sustancia; permitiendo el disfrute privado de hasta 100 gramos.A nivel médico solo está permitido el fármaco Sativex, empleado en tratamientos de esclerosis múltiple, bajo receta de un profesional.Pese a los impedimentos, la marihuana es la droga con mayor prevalencia de consumo en España, de ahí que algunos partidos políticos estén apostando por controlar mejor su producción, distribución y uso.La iniciativa de Más País tumbada en el Congreso apostaba por proteger el consumo recreativo en la vía pública, siempre que no perjudique a terceros, y permitir el cultivo personal con hasta 12 plantas.Otro de los puntos del proyecto legislativo propone un gravamen del 35%, como el del tabaco, para que su comercialización aporte a las arcas públicas antes que a mafias.El socio minoritario del Gobierno, el partido Unidas Podemos, también anunció recientemente la presentación de un proyecto de ley similar, así como la formación regionalista de izquierdas Esquerra Republicana de Catalunya.Existe otra vía parlamentaria que está explorando la legalización del cannabis a través de una comisión de estudio enfocada en el uso terapéutico, aprobada el pasado junio por el Congreso.El gobierno todavía recelaNinguna de las propuestas presentadas por la izquierda minoritaria convence a los socialistas (PSOE) de Pedro Sánchez, que temen que una eventual legalidad de la sustancia contribuya a su "banalización" en la sociedad.Desde el Gobierno, la portavoz Isabel Rodríguez llamó esta semana a abordar la cuestión solo desde la "perspectiva sanitaria", es decir, sin contemplar el uso del cannabis para fines recreativos.Esta desconfianza no se traslada a la opinión social, ya que un 90% de españoles ve bien que se legalice el uso terapéutico de esta droga y casi el 50% cree que debería permitirse el consumo lúdico.Así se desprende una encuesta del Centro de Estudios Sociológicos (CIS) del Gobierno realizada el pasado abril, que evidenció que cada vez más ciudadanos en España apuestan por el camino legal de la marihuana.Mientras el debate apenas se adentra en el Parlamento español, el consumo de cannabis es legal en cada vez más países, incluyendo el oasis europeo de los Países Bajos, Canadá o Uruguay, que en 2013 fue el primer país en legalizar su producción y venta.En Estados Unidos, el consumo recreativo de marihuana está permitido en 14 estados, después de que Nueva York se uniera a principios de este año.A nivel europeo, Italia y Portugal abrieron la senda al uso medicinal, como muchos otros países en el mundo.La perspectiva es que España siga el mismo camino y termine impulsando una nueva ley, no sin antes de que los pros y contras del cannabis superen el obligado escrutinio parlamentario.

