https://mundo.sputniknews.com/20210320/alimentos-o-combustible-del-cannabis-la-investigacion-que-intenta-impulsar-una-provincia-de-espana-1110145780.html

Alimentos o combustible del cannabis: la investigación que intenta impulsar una provincia de España

Alimentos o combustible del cannabis: la investigación que intenta impulsar una provincia de España

El Polo Tecnológico del Cáñamo, en Badajoz, se ha constituido con el objetivo de favorecer la economía de la región y liderar la innovación tecnológica y... 20.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-20T08:00+0000

2021-03-20T08:00+0000

2021-03-18T19:11+0000

españa

institución

cannabidol

agroindustria

industria agroalimentaria

industria farmacéutica

marihuana

científicos

innovación

extremadura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1110146792_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_aa4d199f838775c2b724997c8fbdf47c.jpg

Decía Fernando Sánchez Dragó que solo hay dos elementos de los que se encuentran nuevas propiedades a diario. Uno es el ácido acetilsalicílico, principio activo de la aspirina. Otro, el cannabis. Acorde a la afirmación del escritor, en una provincia del sureste de España se ha constituido un laboratorio para investigar sobre los posibles usos de esta planta. El Polo Tecnológico del Cáñamo, formado dentro del Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (CTAEX), pretende impulsar económicamente la región y convertirla en referencia nacional gracias al desarrollo científico en torno a este producto.Porque su cultivo y tratamiento daría pie a innovaciones en el ámbito alimentario, textil, de la cosmética o del sector farmacéutico. "Las empezamos a ver hace por lo menos 10 años", cuenta Rosa de la Torre a Sputnik. La responsable del Polo Tecnológico del Cáñamo, de 61 años y con décadas de experiencia en la investigación agroalimentaria, rememora las primeras veces que este producto se planteaba como una mina para la industria. "Se hizo un proyecto europeo para su aprovechamiento, y se veía que era una oportunidad para relanzar los cultivos o utilizarlo como motor de las zonas rurales", apunta la pacense, que ha viajado a lo largo de este periodo a diferentes sitios para compartir aprendizaje con otros colegas.De la Torre enumera las múltiples propiedades de la planta y advierte de su mala fama por la confusión general que existe en torno a ella. El cáñamo pertenece a la familia del Cannabis sativa L, una herbácea de composición química "compleja", según la explicación del centro. Posee más de 100 tipos de cannabinoides. Entre ellos está el tetrahidrocannabidiol o THC, de efectos psicoactivos, y el cannabidiol o CBD, con atributos terapéuticos. La subespecie que más THC tiene es la denominada indica y es ilegal en la mayoría de los países. La segunda, de subespecie sativa, está permitida en la Unión Europea y cada vez se descubren más empleos.La que está prohibida es la indica, aquella con elementos psicoactivos y registrada entre los estupefacientes condenados en España. La ley sanciona su consumo, posesión y venta desde el año 1967. Y eso entorpece la labor del equipo extremeño, formado por decenas de miembros del CTAEX. "No se ha actualizado y tenemos muchos controles", explica. La policía y los ciudadanos andan bastante "despistados" sobre el producto y cada paso es complicado. Tienen que detallar los proveedores o someterse al escrutinio en la aduana. "Hemos conseguido que nos envíen plantas y picadillo, porque todavía no cultivamos", comenta, aclarando que cuando la cantidad de THC es de menos del 0,2% no hay problemas.Con sus semillas, el tallo y las flores se pueden elaborar fibras textiles, aceites ricos en proteínas, cremas o incluso biocombustibles y plásticos reciclables. Además, en la zona sirve como alternativa a la agricultura tradicional, en continuo declive. "Aquí tenemos todas las instalaciones y la trayectoria del tabaco, y se puede cultivar tabaco de cáñamo, que no tiene nicotina y es relajante. Hemos visto que sirve también de opción ecológica", incide De la Torre. Según describen en la web, "el crecimiento rápido de este cultivo, unido a su fácil adaptación, hace que sea un candidato excepcional como alternativa sostenible y fuente de materias primas renovables". Citan como beneficio destacados la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, la "fitorremediación de aguas y suelos contaminados", la "prevención de la deforestación actuando como alternativa de la madera y el papel", el "cultivo rotativo que ayude a mejorar la calidad y estructura de los suelos", la preservación de las poblaciones de abeja o la inhibición del crecimiento de malas hierbas y, por tanto, la disminución de herbicidas.El cáñamo está atrayendo cada vez más interés de los mercados, defienden. Han ayudado los movimientos recientes de legalización de esta sustancia en lugares como México, Uruguay o varios estados de Estados Unidos y la aproximación de empresas nacionales. El Polo Tecnológico del Cáñamo trabaja en coordinación con varias compañías e instituciones, como Bhalutek Hemp, especializada en este producto y principal promotora. Allí acudieron responsables de organismos públicos y el presidente de la Junta Extremadura, Guillermo Fernández Vara. El líder socialista destacó que la creación del Polo Tecnológico del Cáñamo representaba "un buen modelo de instrumento, el camino para sumar fuerzas y sinergias" y permitía "desde la transformación y el cambio" generar estabilidad y seguridad para las nuevas generaciones. En Badajoz, con unos 670.000 habitantes, la tasa de paro se situaba a finales de 2020 alrededor del 22%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (en el conjunto del país es del 16,13%). Y el sector primario es una de las principales fuentes de empleo."Habría que considerar el cultivo del cáñamo como una oportunidad e innovación empresarial, desarrollándose y afianzándose como un sector estratégico a nivel regional. Debemos valorar que el modelo productivo español, tras la crisis sanitaria, se verá obligado a evolucionar, intentando reducir la dependencia del sector turístico. Esta reconversión industrial fomentará el empleo local con la aparición de nuevas empresas creadas para la investigación, procesamiento, transformación y comercialización del cáñamo y sus derivados", agregan en la web.Todavía en proceso, avanza despacio pero con decisión. Pensando en el largo plazo. Rosa de la Torre incide en que el cáñamo ya lleva tiempo en el punto de mira. Los grandes grupos farmacéuticos, por ejemplo, lo tratan desde hace años y manejan precios "astronómicos". "Nosotros no queremos meternos en ese nicho, pero si ser una referencia nacional", esgrime, regresando a las dificultades con las que se enfrentan. Narra la investigadora las trabas debidas a los "desorientada" que está la gente sobre el asunto y alude a los Gobiernos como parte de ese atraso."En Extremadura nos han apoyado, pero queremos que se traspase a nivel nacional", arguye, mencionando la poca revisión legislativa que se ha producido en décadas. "Mientras, en el mundo se ha adelantado una barbaridad", manifiesta. Como ejemplo gráfico pone su experiencia: "Al principio nos reuníamos con gente de camiseta negra y rastas. Ahora lo hacemos con enchaquetados", ríe. Todos ven cómo se hallan cada día nuevas propiedades de esta planta, igual que ocurre con la aspirina, ateniéndonos al juicio de Sánchez Dragó. Como escribe Cody Johnson en el libro Medicina Sagrada, "el siglo XX no ha sido amable con el cannabis, pero ya empieza a verse la luz al final del túnel".

extremadura

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Alberto García Palomo https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/73/1090347342_0:0:900:900_100x100_80_0_0_3a8c87d003fdbb4e405551dd05090a91.jpg

Alberto García Palomo https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/73/1090347342_0:0:900:900_100x100_80_0_0_3a8c87d003fdbb4e405551dd05090a91.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Alberto García Palomo https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/73/1090347342_0:0:900:900_100x100_80_0_0_3a8c87d003fdbb4e405551dd05090a91.jpg

institución, cannabidol, agroindustria, industria agroalimentaria, industria farmacéutica, marihuana, científicos, innovación, extremadura, cannabis, investigación